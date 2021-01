Serie C: il Renate in dieci si ferma contro il Como al Sinigaglia Va al Como il big match della serie C nel posticipo del lunedì sera. Il Renate in dieci per oltre mezzora ha perso 2-1 e ha subito il sorpasso in vetta alla classifica. «Amarezza, ma ancora più voglia di ripartire», dice Maistrello autore del gol nerazzurro.

Va al Como il big match della serie C nel posticipo del lunedì sera. Allo stadio Sinigaglia, i padroni di casa si sono imposti per 2-1 sul Renate in dieci per 35 minuti di partita (espulso Damonte al 60’ per doppia ammonizione).

Quinto risultato utile consecutivo per il Como e sorpasso in testa alla classifica proprio ai danni delle Pantere brianzole, che si sono fermate dopo una striscia utile di dodici partite. Ora il Como è a +1 (43 punti a 42), al Renate non è bastato il gol di Maistrello al 35’ per il momentaneo pareggio. Padroni di casa a segno con Gabrielloni (9’) e Ferrari (83’).

“C’è amarezza, ma non potrebbe essere altrimenti dopo una sconfitta così. Guardo però il bicchiere mezzo pieno, ce la siamo giocata ad armi pari, ed anche in 10 contro 11 abbiamo avuto le occasioni per vincerla. Da domani al lavoro con ancora più voglia di ripartire”, ha commentato l’autore del gol, al quinto sigillo stagionale.

Domenica 31 gennaio alle 12.30 al “Città di Meda” arriva il Grosseto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA