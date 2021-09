Serie C: goleada del Seregno, 5-0 alla Pergolettese prima della capolista Padova

Goleada per il Seregno nel turno infrasettimanale della Serie C: mercoledì sera allo stadio Ferruccio ha ridimensionato le aspettative della Pergolettese con un più che rotondo 5-0. Portando così il bottino di gol a otto in due partite dopo la bella vittoria in rimonta a casa del Fiorenzuola.

Seregno in vantaggio al 14’ con Gemignani, Cernigoi ha raddoppiato al 40’. Nella ripresa a segno Signorile (51’), Cocco (61’) e ancora Cernigoi (70’).

Brianzoli a sette punti in classifica, più vicini al Renate (10, sconfitto 2-0 dal Sudtirol). Nella settima giornata sfida alla capolista Padova (18).

