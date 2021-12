Serie C: al Ferruccio vince il Lecco, Seregno battuto Giornata no per il Seregno Calcio che cade malamente nella classica del calcio lombardo con il Lecco, vincitore alla fine per 4-1.

Giornata no per il Seregno Calcio che cade malamente nella classica del calcio lombardo. È il Lecco a festeggiare al Ferruccio, approfittando di un’avversaria con numerose assenze per decisione del giudice sportivo. Tre gol nei primi undici minuti di gioco hanno chiuso in fretta il discorso.

I padroni di casa poi hanno riordinato le idee ma il gol non è arrivato, fino al 4-0 ospite al 70’. al 91’ la rete della bandiera firmata da Cortesi, appena entrato in campo.

