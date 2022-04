Serie B: sale l’attesa per Monza-Brescia di Pasquetta, modifiche alla viabilità in zona stadio Sono già 5.968 i biglietti venduti per Monza-Brescia in programma a Pasquetta alle 20.30 all’U-Power Stadium (2.850 sono i pack abbonamento). Il comune ha previsto modifiche alla viabilità in zona stadio.

Sale la febbre per Monza-Brescia, l’incontro di cartello della 35° giornata di Serie B in programma a Pasquetta all’U-Power Stadium. All’aggiornamento di venerdì sono già 5.968 i biglietti venduti e di questi 2.850 sono i pack abbonamenti che la società ha messo in vendita per ultime due partite casalinghe della stagione regolare. Squadre in campo lunedì 18 aprile alle 20.30.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’ha valutata una partita a rischio (prevedendo così solo il settore ospiti per i tifosi bresciani,circa seicento i biglietti già esauriti) e visto il grande flusso di spettatori il Comune di Monza ha previsto alcune modifiche di viabilità nelle zone adiacenti allo stadio.

Le limitazioni sono previste dalle 16.30 di lunedì fino al termine del deflusso dopo la partita. Con l’eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso, è vietata la circolazione lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi.

Gli obblighi per i veicoli in transito nelle vie interessate saranno segnalati sul posto.

Sono inoltre previsti divieti nelle aree di parcheggi. In quella prospiciente lo stadio lungo viale Sicilia e viale Stucchi;nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley (park arancione) è vietata la sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati.

In via Togni è vietata la circolazione e anche la sosta (con rimozione forzata); è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su viale Stucchi per via della Guerrina con il parcheggio del supermercato.

È vietata la sosta con rimozione forzata lungo il controviale di viale Gian Battista Stucchi, direzione Villasanta, lungo il lato civici pari dello stesso viale, eccetto mezzi di pronto intervento e autorizzati.

“A seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica è vietata la circolazione lungo viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi”, si legge infine nella comunicazione del Comune di Monza.

