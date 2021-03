Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B, Monza-Venezia: Lamanna infortunato, prima convocazione per Mazza (2004) - VIDEO Nel Monza che sabato affronta il Venezia, prima convocazione in prima squadra per il portiere Andrea Mazza. Assenti Lamanna, Barberis, Gytkjaer, Balotelli e Barillà.

Prima convocazione in prima squadra per il portiere classe 2004 Andrea Mazza, assenti Lamanna, Barberis, Gytkjaer, Balotelli e Barillà. Sono le novità di mister Cristian Brocchi per la sfida tra Monza e Venezia, 30° giornata di Serie BKT n programma sabato 20 marzo alle 16 all’U-Power Stadium.

Mazza, portiere del Settore Giovanile, si allena da qualche tempo con “i grandi” e scenderà in campo con il numero 62. Tra gli assenti, Barillà ha accusato un affaticamento mentre Lamanna dopo la partita con la Reggiana ha riportato una lesione al gemello mediale sinistro.

I convocati: Donati, Anastasio, Bellusci, Boateng; D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Maric, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Mota Carvalho, Mazza, Diaw, D’Alessandro, Pirola.

