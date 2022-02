Serie B, Monza-Spal LIVE alle 14: davanti con Mota-Mancuso e Ciurria in supporto In campo allo U-Power stadium per riscattare il 3-2 rimediato la scorsa domenica a Cremona a non perdere contatto con la primissime posizioni. Partita dal sapore particolare per Valoti e D’Alessandro, lo scorso anno in Emilia

Ed eccole le formazioni.

Monza: Di Gregorio, Sampirisi, Paletta, Carlos Augusto, Pereira, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro, Mota Carvalho, Mancuso. A disposizione: Sommariva, Donati, Caldirola, Machin, Gytkjaer, Valoti, Favilli, Ramirez, Antov, Colpani, Molina, Pirola. All: Stroppa

Spal: Thiam, Dickmann, Heidenreich, Capradossi, Celia, Zanellato, Esposito, Pinato, Mancosu, Colombo, Vido. A disposizione: Alfonso, Crociata, Melchiorri, Zuculini, Saiani, Finotto, Mora, ALmici, Peda, Rossi, D’Orazio, Latte Lath. All: Venturato





Giornata di sole e con una leggera brezza sullo U-Power. Non sono ancora state consegnate le formazioni ufficiali, ma il Monza davanti dovrebbe partire con Mota-Mancuso, con Ciurria in supporto partendo dalla sinistra.



Sarà di nuovo il fattore campo quello su cui poggeranno le speranze del Monza, nella gara odierna contro la Spal. Sono 10 i turni di imbattibilità interna collezionati consecutivamente da Stroppa e ragazzi, con 8 vittorie e due pareggi e una media di gol realizzati pari a 2 per ciascun turno. Di fronte, i biancorossi si troveranno una formazione che ha segnato poco come nessun’altra, lontano da casa: solo 7 le reti estensi lontano dal Mazza, ma anche un parziale di tre pareggi negli ultimi tre turni fuori dall’Emilia.

Per i padroni di casa, il tentativo sarà quello di arginare le offensive ospiti nella ripresa, quando è maturato il 67% delle reti incassate da Di Gregorio. Che dovrà stare attento anche ai tiri dalla distanza, vera specialità di casa della Spal, che ha segnato dalla distanza almeno tre volte di più di ogni altra avversaria: 8 gol, con 3 gol di Lorenzo Colombo e altrettanti di Federico Viviani. Sarà una partita particolare, quella di quest’oggi, sia per Marco D’Alessandro che per Mattia Valoti, grandi ex della sfida (come Mattia Finotto, dall’altra parte): Valoti, nello scorso campionato ha giocato 29 partite e segnato 11 reti con la maglia biancoazzurra.

Questo pomeriggio Stroppa deve fare a meno di Brescianini e Vignato, oltre che dello squalificato Marrone. A dirigere l’incontro sarà Gianpiero Mele di Nola, che già aveva diretto in C Pistoiese-Monza nel 2017. Oggi, accanto a lui ci saranno Fabio Schirru di Nichelino e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1.

