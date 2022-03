Serie B, Monza-Parma LIVE: finisce 1-1, ospiti alla mezzora e la riprende Christian Gytkjaer La cronaca in diretta di Monza-Parma all’U-Power Stadium. Allo stadio c’è ancora il presidente onorario Silvio Berlusconi, Parma in vantaggio alla mezzora, nella ripresa pareggio di Gytkajer che fa urlare lo stadio.

Monza piatto per gran parte della gara, almeno sino all’ingresso di Vignato e Ciurria che ci mettono un po’ di vivacità. Il Parma arriva a Monza senza chissà quale spirito, ma può far leva sulla superiorità tecnica di Vazquez, che segna, inventa e gestisce i ritmi. Non è un caso che il gol del pareggio arrivi una volta che il numero 10 viene richiamato in panchina da Iachini. Stroppa non riesce a rivitalizzare la squadra dopo lo stop con il Lecce. Le assenze di Di Gregorio, Paletta e Valoti pesano solo in parte sulla prestazione. Aver evitato la sconfitta all’ultimo con la rete di Gytkjaer è la notizia migliore della seratra, ma a undici giornate dal termine con 33 punti a disposizione, non rimangono più tanti colpi da fallire per i biancorossi.

95’ Finisce 1-1 senza ulteriori sussulti

90’+1 Ancora un calcio d’angolo per il Monza, la palla esce dall’area e ci prova Ciurria dalla distanza. Mancino alto non di molto sopra la traversa.

88’ Cinque minuti di recupero per crederci.

87’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ha segnato Christian Gytkjaer! Il numero 9 del Monza raccoglie a centro area l’occasione creata dalla verve di Ciurria sulla fascia sinistra e fa esplodere il Brianteo.

Calcio Serie B Monza-Parma - foto Buzzi/Ac Monza

84’ Altro pallone sparato in curva, questa volta da Ciurria, che era stato pescato in buona posizione da Vignato, tra i più attivi in questa fase, ma non ne ha saputo approfittare.

80’ Nemmeno con le sostituzioni la partita del Monza cambia umore e rimane piatta come il secondo tempo con il Pisa, giusto per fare un esempio.

76’ È il momento delle conclusioni da lontano ed è il turno di Vignato, anche lui fuori misura. Il Monza esplora ogni possibile soluzione, quando non ci sono idee e manca la lucidità il tentativo personale è l’ultima risorsa che rimane.

75’ Ci prova anche Mazzitelli dalla distanza con un piazzato che Buffon blocca senza nemmeno togliersi la sigaretta di bocca.

73’ Dentro Vignato e Ciurria per Colpani e Pedro Pereira. Stroppa non cambia schieramento, Ciurria si mette largo a destra mentre Vignato da interno di centrocampo a sinistra con Machin spostato a destra di Mazzitelli perno centrale

72’ Ci prova Machin dalla distanza, il Parma si rifugia in angolo

67’ Finalmente battono un colpo i bagaj! Come sempre il più pericoloso è Mota Carvalho che riesce a liberarsi in area e colpire forte di sinistro ad incrociare da centro area; Buffon dimostra perchè può essere considerato il miglior portiere di sempre e toglie letteralmente il pallone dalla porta.

Calcio Serie B Monza-Parma - foto Buzzi/Ac Monza

66’ Sorprendentemente il Parma va più vicino al raddoppio di quanto i brianzoli cerchino il pari. Anche senza fare chissà che cosa, i ducali si presentano in avanti con Simy e Bonny

61’ Prima sostituzione per il Monza, esce Mancuso ed entra Gytkjaer, ruolo su ruolo, Stroppa non cambia impostazione.

Calcio Serie B Monza-Parma - foto Buzzi/Ac Monza

58’ Vazquez è in pieno controllo tecnico del match. Non sarà in perfetta forma atletica, ma con la tecnica esce anche dalle situazioni più difficili. E soprattutto impegna Lamanna costringendolo alla deviazione in angolo dalla distanza e anche direttamente dalla bandierina

51’ Incredibile occasione per Molina. Il laterale di Garbagnate Milanese si trova solissimo al centro dall’area in grado di raccogliere il pallone messo, per una volta teso, da Pedro Pereira ma l’impatto è poco coordinato e la palla sfila oltre il palo a Buffon battuto

46’ Entra subito Simy per Sits, autore di una prestazione impalpabile.

Squadre in campo per il secondo tempo. Intanto arrivano i numeri del botteghino: totale spettatori 3.789, incasso: 31.374,89 euro.

Il Parma cammina e il Monza riesce nell’impresa di prendere gol su un colpo di classe di Franco Vazquez, di fatto l’unico giocatore da marcare di tutta la squadra avversaria, l’unico con la scintilla che può scatenare l’incendio. La tifoseria, che è sempre stata al fianco della squadra, nelle vittorie e nelle sconfitte, inizia a contestare il gruppo. Succede sia dopo il gol preso che al termine del primo tempo, quando i giocatori si beccano una ridda di fischi all’ingresso negli spogliatoi e si alza il già sentito coro “Tirate fuori i c...”

Calcio Serie B Monza-Parma - foto Buzzi/Ac Monza

46’ Squadre negli spogliatoi

45’ Ammonito Juric per uno scontro a centrocampo. Un minuto di recupero, angolo per il Monza.

40’ Manca la scossa emotiva, manca la furia negli occhi dei giocatori del Monza mentre il primo tempo volge allo scadere. Nella ripresa servirà cambiare completamente atteggiamento di fronte ad un risultato di svantaggio assolutamente impattante in negativo sulle sorti della stagione.

35’ La risposta del Monza è tutta in una botta mancina di Colpani respinta con il corpo Sits su azione di calcio d’angolo, l’ennesimo per la squadra di Stroppa che oggi appare stanca e lenta.

Calcio Serie B Monza-Parma - foto Buzzi/Ac Monza

30’ GOL PER IL PARMA Prende palla Vazquez che dall’alto della sua tecnica di categoria superiore disegna una parola imprendibile per Lamanna e segna il vantaggio ducale che aizza la curva Davide Pieri: “Tirate fuori i c...”. Il coro indirizzato ai giocatori in campo.

30’ Primo intervento della gara per Lamanna che è chiamato ad opporsi alla botta mancina di Man, la palla rimane in zona,

26’ Parma non riesce a distendersi quasi mai. Sits e Benedyczak sono senza spunto e Vazquez per ora è ingabbiato.

22’ Tentativo dalla distanza per Carlos Augusto. Il terzino brasiliano si avvicina all’area con una trinagolazione e prova di destro a beffare Buffon, ma la conclusione è lenta e sbilenca. Ancora Monza a seguire, con una serie di percussioni sulla destra alle quali manca l’ultimo passaggio per essere veramente pericolose.

19’ Alla settima partita in 24 giorni i ritmi non possono essere elevatissimi e questo fa il gioco del Parma.

14’ Ora la pressione biancorossa è costante. Destra o sinistra non cambia, Colpani da un lato, Molina dall’altro sono efficaci. Piovono calci d’angolo e talvolta la squadra di Stroppa è anche pericolosa, come nelle due occasioni capitate sulla testa di Mancuso. La mira non è buona, ma l’attitudine è positiva

10’ affondo di Molina sulla sinistra e cross basso che Colpani raccoglie dal limite per una battuta al volo fuori misura oltre la traversa

8’ Risponde il Parma sul ribaltamento di fronte con un cross dalla bandierina che trova Danilo smarcato; l’ex Bologna però spedisce in tribuna il mancino al volo

8’ Lampo di Dany Mota sulla sinistra, il traversone basso e teso attraversa tutta l’area piccola senza che Mancuso e Colpani riescano a ribadire in rete. La retroguardia ospite concede il calcio d’angolo, ma che brivido per Buffon.

7’ Calcio d’angolo per il Monza su iniziativa di Mota Carvalho. Mazzitelli mette in mezzo e la difesa ducale, seppur con difficoltà, riesce a liberare. Presente allo stadio Silvio Berlusconi, per la quarta partita di fila.

5’ Classica fase di studio tra le squadre: nessuna delle due è ancora in grado di affondare il colpo. Il Monza cerca il controllo del possesso e del campo, ma i ritmi sono ancora troppo compassati in quest’inizio.

1’ Ore 18.30, cominciata. Primo possesso per il Monza. Stroppa oltre a Di Gregorio deve fare a meno anche di Paletta e Valoti acciaccati. Per il Parma parte dalla panchina Simy e in attacco Iachini lancia Sit.

(cronaca dallo stadio a cura di Diego Marturano)

LE FORMAZIONI

Stroppa schiera Lamanna, Donati, Caldirola, Carlos Augusto, P.Pereira, Colpani, Mazzitelli, Machin, Molina, Mota Carvalho, Mancuso. In panchina Sommariva, Rubbi, Barberis, Gytkjaer, Bettella, Siatounis, Antov, Sampirisi, Vignato, Ciurria, Pirola.

Lamanna sostituisce Di Gregorio che ha rimediato una contusione nel gol annullato nel primo tempo col Lecce.

Il Parma risponde con Buffon, Danilo, Vazquez, Juric, Delprato, Bernabè, Benedyczak, Cobbaut, Correia, Sits, Man.

In panchina Turk, Balogh, Brunetta, Sohm, Camara, Osorio, Traore, Bonny, Circati, Costa, Rispoli, Simy.

Continua il percorso serrato del Monza che deve riaccorciare la classifica di Serie B dopo gli stop con Pisa e Lecce. Mercoledì 2 marzo all’U-Power Stadium c’è il Parma. Alle 18.30. E poi sabato la trasferta a casa del Cittadella.

