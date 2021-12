Serie B, Monza-Frosinone LIVE alle 14: Gytkjaer e Valoti davanti dal primo minuto Stroppa in striscia positiva da nove turni, di fronte un avversario imbattuto da 20 partite e con la difesa meno perforata in trasferta. Ancora assenti Mota e Paletta dopo la positività al Covid, con i ciociari c’è l’amuleto Gytkjaer

Staffetta prima dell’inizio nella terna arbitrale: l’assistente Orlando Pagnotta sarà sostituito da Matteo Bottegoni.



Ufficiale intanto la formazione del Monza: Di Gregorio, Donati, Marrone, Caldirola, Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Machin, D’Alessandro, Valoti, Gytkjaer



Il bus del Monza arriva allo U-Power pochi istanti dopo le 12.30. Si deve attendere un quarto d’ora perché giunga sul posto anche il pullman del Frosinone. Consueto controllo pre partita del campo per i giocatori, sotto un cielo molto luminoso e un leggero vento. Temperatura non troppo bassa: al momento ci sono 9 gradi.



Ancora senza Mota e Paletta, dopo le positività al Covid nell’immediata vigilia di Brescia. Ancora, inevitabilmente, senza Gaston Rodriguez, l’ultimo colpo. Che pure in settimana ha cominciato ad allenarsi in gruppo e che da gennaio sarà a disposizione. Il Monza arriva da imbattuto alla sfida di oggi con il Frosinone, almeno negli unici due precedenti in categoria, entrambi risalenti alla scorsa stagione: 2-0 all’andata, il 7 novembre, 2-2 a inizio marzo in Ciociaria. Stroppa e ragazzi sono forti anche di un’imbattibilità lunga 9 partite, che li ha portati a ridosso della prima posizione, in un campionato ingolfato ai piani alti con 10 formazioni nello spazio di 7 punti. I padroni di casa sanno che buona parte del loro bottino stagionale è custodito tra le mura amiche dello U-Power stadium, dove sono arrivati 19 punti in 7 gare, con solo 5 gol incassati. Da parte sua, però, il Frosinone arriva in Brianza convinto dei propri mezzi, visto che ha perso solo uno degli ultimi 20 incontri in B. Alla sfida di oggi ci arrivano però con un parziale di 4 pareggi nelle ultime apparizioni, dopo l’1-4 in casa del Benevento a inizio novembre. Nelle gare lontano da casa, per i laziali soltanto 4 reti subite, come nessuno in B. E neanche una sconfitta. Tutte premesse per capire quanto sia aperta ad ogni scenario la sfida di questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14. Il Monza si affiderà anche a Christian Gytkjaer per scardinare la difesa frusinate, visto che nei due precedenti incontri il danese è andato a segno due volte. Esattamente come nelle ultime due uscite, con Cosenza e Brescia.

