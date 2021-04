Serie B, LIVE di Entella-Monza alle 19: per Brocchi tante assenze e l’obbligo di vincere Dopo il crollo interno con il Venezia e il turno di sosta per le Nazionali, la rincorsa dei biancorossi alla A riparte da Chiavari: tra infortuni e squalifiche, rosa ridotta per il mister. Che annuncia: «Ho bisogno di gente con voglia»

È un Monza a ranghi ridotti quello che si è presentato quest’oggi a Chiavari, con una lunga fila di indisponibili: oltre ad Anastasio, Balotelli, Bellusci, Gytkjaer e Lamanna, manca anche il grande ex Mota Carvalho, reduce com’è da una contusione al torace rimediata in Nazionale. Non sono partiti per la Liguria nemmeno Boateng per affaticamento e Armellino, squalificato per una giornata. Con Frattesi non al meglio per una contusione rimediata proprio durante la sosta per le Nazionali, Barberis e Barillà si sono aggregati al gruppo nonostante fossero al 30% della loro condizione, come ha spiegato Brocchi prima della partita.

Un Monza asciugato nella rosa e con la necessità di essere asciutto e senza fronzoli sul campo. Lo ha ribadito lo stesso tecnico presentando il match: «Mi aspetto una partita giocata su ritmi alti, in cui la qualità andrà accantonata per l’agonismo. E io ho bisogno di gente in campo che possa dare qualcosa di importante dal punto di vista della voglia». Proprio la mancanza di agonismo era stata una dei principali capi di accusa di questo Monza, travolto in casa con il Venezia durante l’ultima uscita interna prima dell’interruzione per le Nazionali.

Tutti motivi per non sottovalutare un Entella che, pur ultimo in classifica, sul proprio campo ha frenato la corsa di Spal e Lecce, cedendo a fatica anche contro la capolista Empoli, fermata dal Covid durante questo turno di campionato.

I liguri, travolti all’andata dal 5-0 dello U-Power Stadium, non vincono da 11 partite e non vanno in rete da 5 gare. Il momento negativo è anche però quello del Monza, che ha perso due delle ultime tre sfide di campionato: tante quante nelle precedenti 17 uscite.

