Serie B, LIVE di Crotone-Monza alle 16.15, in campo quanti incroci tra ex Stroppa in Calabria, nella squadra che ha guidato in serie A lo scorso anno: bincorossi alla ricerca del primo successo lontano dalla Brianza. Tra i padroni di casa anche Maric, sfidano il loro passato pure Pereira, Marrone, Barberis e Sampirisi

I tanti ex in campo garantiscono la spolverata di pepe a una partita che promette di regalare sensazioni diverse, rispetto a quelle più facilmente riscontrabili a un primo colpo d’occhio. Perché è vero che i calabresi non attraversano un buon momento, con una striscia di tre sconfitte nelle ultime tre partite in B. Ma il Monza, da parte sua, in questa serie cadetta non ha ancora ottenuto una vittoria lontano dalla Brianza. Stroppa, dopo aver pubblicamente elogiato Paletta dopo la gara con l’Alessandria, sa che il suo Monza in questo momento è a trazione posteriore. E lo dimostrano anche gli zero associabili ai gol subito in tre delle ultime quattro partite, dopo che nei precedenti cinque turni almeno uno gol era stato incassato. Un gioco di vasi comunicanti, nel confronto con il Crotone, se si pensa che i padroni di casa non sono andati a segno in quattro delle sette più recenti partite di campionato. Ma c’è un altro dato che esalta il sapore agrodolce del confronto odierno: il Monza è la squadra che meno di tutte ha segnato su palle inattive (una rete, sugli sviluppi di un corner), mentre il Crotone con sette reti è sopravanzato in questa particolare classifica dal solo Brescia, con otto. E se da una parte il Monza è la squadra che ha segnato meno gol nei primi 45 minuti, solo il Pordenone ne ha incassati più del Crotone (dieci) nella prima parte di gara. Oltre a Barberis, Marrone, Sampirisi e lo stesso Stroppa, riflettori puntati oggi sull’ex crotonese Pedro Pereira, lo scorso anno 35 presenze e 4 assist in A, e Mirko Maric, lo scorso anno in rete con la maglia del Monza in sole quattro occasioni.

