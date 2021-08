Serie B, il Monza favorito con il Parma. L’avventura parte a Reggio Calabria Ecco i convocati di Stroppa dopo l’allenamento di rifinitura a Monzello. Indisponibili Lamanna, Mazzitelli, Barberis e Valoti. Assenze a centrocampo. Match domani 22 agosto alle 18. Tutti i riferimenti per vedere la partita in tv

Allenamento di rifinitura nella mattinata di sabato 21 agosto, a Monzello. Al termine Mister Stroppa ha convocato 23 giocatori per Reggina-Monza, gara della prima giornata di Serie BKT 2021-22 che si giocherà domenica 22 agosto alle 18 allo stadio Granillo, con diretta Tv su Sky, Dazn e Helbiz Media. Comincia così l’avventura dei biancorossi per cercare la promozione in A. Monza e Parma sono ritenute le favorite per la prossima stagione, ma, si sa, la B è un campionato difficile, da lottare fino alla fine.

Di seguito la lista completa:

Donati, Caldirola, Bellusci, Machin, Gytkjaer, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Barillà, Bettella, Siatounis, Rubbi, Scozzarella, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Brescianini, Mota Carvalho, D’Alessandro, Vignato, Ciurria, Pirola. Indisponibili, invece, Lamanna, Mazzitelli, Barberis e Valoti.

Per chi vorrà vedere la partita ecco la lista dei broadcaster che trasmetteranno in diretta il match.

In Italia: Helbiz Live – Inserisci il promocode “MONZALIVE” per guardare tutte le partite del Monza e € 44,99. helbizlive.com/promo; Sky Calcio – canale 253. DAZN

All’estero: Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del Campionato di Serie B all’estero, ha annunciato i seguenti accordi:

Israele - The Sport Channel; Indonesia - MOLA; Germania, Austria e Svizzera - CLIQ DIGITAL; Bulgaria, Grecia e Cipro - Nova Sport; Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro e Serbia - Sportklub

Spagna, Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Peru, Guiana, Paraguay, Uruguay, Suriname, Venezuela, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Messico, Honduras, Nicaragua, Panama, Caraibi: Footters

