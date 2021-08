Serie B, il Monza facile contro la Giana: 3-0 nell’ultima amichevole precampionato Doppietta di Maric, dopo la rete del vantaggio di Brescianini. Infortunio per Colpani e rigore sbagliato da Gytkjaer. Ma Stroppa sorride in vista del primo impegno ufficiale della stagione, sabato contro il Cittadella in Coppa Italia

Ultima amichevole precampionato per il Monza di Giovanni Stroppa, che nella sfida casalinga contro la Giana ottiene un 3-0 importante innanzitutto per il morale, in vista della sfida di sabato in Coppa Italia contro il Cittadella. Un ultimo rodaggio per perfezionare alcuni meccanismi e che, al triplice fischio, racconta di un 3-0 nato dalla doppietta di Maric (su di lui, in settimana, si è manifestato l’interesse della Cremonese) e la rete di Brescianini che ha rotto gli equilibri, al 25esimo della ripresa. Nel primo tempo già un’occasione per il Monza per passare in vantaggio, ma dagli undici metri Gytkjaer aveva sparato alto. In quel momento erano passati solo tre minuti dal fischio d’inizio e Barillà era stato atterrato in area, dopo assist di Paletta. Sempre nei primi minuti di gioco, duro colpo per Colpani, poi costretto a lasciare il campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA