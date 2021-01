Serie B: Davide Diaw è del Monza, colpo per l’attacco biancorosso mancava solo l’ufficialità.Che è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì: il capocannoniere della serie B Davide Diaw è un giocatore del Monza. Può già esordire con la Spal.

La notizia era già certa, mancava solo l’ufficialità.Che è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì: Davide Diaw è un giocatore del Monza. L’attaccante è il quarto acquisto del mercato di gennaio, ha firmato un contratto fino al 2024 e indosserà la maglia 66. Ha già fatto un allenamento da solo dopo la firma ed è convocabile per la sfida di domenica con la Spal.

Diaw, classe ’92 di Cividale del Friuli, è l’attuale capocannoniere del campionato di Serie B, in cui ha segnato 10 reti in 18 partite col Pordenone. È esploso col Cittadella: dal gennaio 2019 ha prima trascinato la squadra fino alla finale playoff per la Serie A contro il Verona (doppietta nella gara d’andata) e la stagione successiva ha segnato 15 reti in Serie B. A Pordenone dall’estate 2020, ora affronta la nuova avventura in Brianza: il Monza se l’è assicurato per 3 milioni più 500mila di bonus in tre anni vincendo la concorrenza della Spal e del Torino, tra le altre.

