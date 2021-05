Serie B, Cittadella-Monza LIVE alle 18.30: tripletta Baldini, biancorossi travolti 3-0

Biancorossi con un piede e mezzo fuori dai playoff: al Tombolato è un monologo Cittadella e - ancor di più - dell’ex Primavera dell’Inter. Che con una tripletta affossa un Monza mai veramente in partita. E dire che gli ospiti erano passati in vantaggio con Diaw: in quel caso, però, gol annullato perché la traiettoria del pallone calciato da Barberis era andata oltre la linea di fondo.

Monza tramortito dopo 12 minuti: primo gol di Baldini, pochi secondi dopo l’annullamento della rete di Diaw. I biancorossi accusano il colpo e non si riprendono mai. Cittadella con pressing alto e asfissiante, ospiti mai in grado di cambiare passo e travolti dalla doppietta di Baldini (ancora con la colpevole complicità di Bettella, come sul primo gol), prima del cambio campo. Nella ripresa, il gol del kappaò a cinque minuti dalla fine.



45’st+3- Finisce qui. Monza travolto da Baldini e dal Cittadella. Un risultato che compromette fortemente le residue speranze dei biancorossi di raggiungere la A



45’st+3- Colpani ci prova in mezzo a tre, la palla si spegne sul fondo



45’st+2- Balotelli toccato duro da Gargiulo, ora il Monza chiude in avanti. Colpani sul primo palo, Kastrati devia in angolo



45’st+1- Sampirisi in mezzo, si insinua Barberis di testa, ma la palla non scende



44’st- Saranno quattro i minuti di recupero



43’st- Ancora Donnarumma, incontenibile: cross dalla sinistra, Ogunseye in spaccata non ci arriva



42’st- Ci prova Balotelli dalla lunghissima distanza, su un calcio di punizione che lui stesso si era procurato. Destro lento bloccato da Kastrati



40’st- GOL DEL CITTADELLA. Baldini, tripletta personale. Donnarumma si beve due volte Scaglia: calcio in mezzo, Di Gregorio respinge e da due passi Baldini la butta dentro



39’st- Buona giocata sulla sinistra di Colpani, che recupera palla poi aggira Ghiringhelli. Palla in mezzo per Balotelli, contrasto con Adorni e palla che rotola verso il fondo



37’st- Il momento dei cambi: fuori Mota Carvalho e Carlos Augusto, dentro proprio Balotelli e D’Alessandro



35’st- Ultimi dieci minuti: Brocchi chiama Balotelli e D’Alessandro



33’st- Dopo l’occasione di Mota di qualche minuto fa, il Monza sembra aver trovato più coraggio. Ora punizione di Barberis a cercare sul secondo palo Sampirisi, ma Kastrati esce comodo e blocca in presa alta



31’st- Ci prova Vita, scontro frontale con Bettella. L’arbitrio lascia correre. Rovesciamento di fronte e Frattesi imbecca Carlos: cross in mezzo e Kastrati esce male, ma il Monza non riesce a ribadire in rete con Gytkjaer



30’st- Il Cittadella esaurisce i cambi: dentro D’Urso per Iori, fuori anche Tsadjout, dentro Ogunseye



28’st - Incredibile occasione Monza: Scaglia in mezzo per Mota, che stacca bene di testa. Kastrati vola a mano aperta e respinge nell’area piccola. Frattesi, disturbato, si avventa sulla palla ma spara alto da due passi



26’st- Ora anche il sole basso gioca contro il Monza e in questo caso acceca Sampirisi, che lascia partire dalla destra un cross totalmente fuori misura



25’st- Nuovo controllo sbagliato di Scaglia e palla che finisce a lato. Un errore grossolano che ricalca quello del primo tempo



23’st- Donnarumma taglia un cross alto sul secondo palo, Pirola anticipa di testa Pavan e devia la palla in rimessa laterale



22’st- Ancora un fallo di Frattesi, questa volta in attacco. Il Cittaella riparte dalla propria area



19’st- Pavan sulla destra guadagna campo fin sulla bandierina, deve metterci una pezza Frattesi, che non fa nulla per celare il proprio nervosismo. Il Monza non riesce a cambiare marcia. Ci prova ora Gytkjaer su una palla sporca uscita dall’area del Cittadella. Palla in curva



17’st- Fuori Armellino e Diaw, dentro Colpani e Gytkjaer. Per il Cittadella esce Proia, dentro Pavan. Poi Gargiulo per Branca



16’ st- Baldini strappa a metà e si fa rincorrere da mezzo centro campo del Monza, poi serve sulla sinistra per Branca, che taglia in mezzo: Trsadjout non ci arriva di poco, poi Frattesi chiude in corner dall’altra parte e se la prende platealmente con i suoi. Monza che sin qui va a molto meno di un Cittadella asfissiante nel suo pressing alto



14’st- Ora giallo per Proia per fallo su Bettella, che resta a terra



13’st- Proia si inserisce dalla sinistra, raccoglie da Branca e fa partire un violento sinistro che esce non di molto. Di Gregorio però era posizionato bene sul primo palo



9’st- Si gioca da qualche minuto nella metà campo del Monza. Colpani si sta scaldando da qualche minuto, anche Scozzarella ora in movimento nei pressi della panchina



7’st- Sugli sviluppi della punizione, Branca per Iori che calcia forte su primo palo da due passi. Di Gregorio gli dice di no, ma il gioco era stato fermato



6’st- Diaw ora non si ferma e si prende il giallo per fallo su Baldini



5’st- Da sinistra a destra, la palla arriva a Sampirisi che si accentra e resiste alla marcatura di Donnarumma. Sinistro sul primo palo, Kastrati blocca a terra



3’st- Altro fallo in fase di ripiegamento di Diaw. che contro la sua ex squadra sta dimostrando una gran voglia di fare



1’st- Si riparte. Non ci sono ulteriori cambi



Il Monza ha accusato visibilmente il colpo: la partita cambia nel giro di un paio di minuti, con Diaw che insacca ma si vede annullare il gol perché la traiettoria del passaggio di Barberis era uscita. Poi Baldini, imbeccato dall’ex Vita, aggira letteralmente Bettella e deposita in rete in giocata aerea. Sull’azione successiva Paletta lascia il campo per infortunio e gli subentra Scaglia. Ma è ancora Bettella ad andare a vuoto quando Baldini addomestica al volo un rilancio del portiere Kastrati, si aggiusta la palla sul destro e spedisce nell’angolo lontano.

Monza lento nel ripartire e in affanno quando si tratta di impostare, con Barberis asfissiato da Proia in fase di impostazione.



45’st+3- Finisce qui il primo tempo. Cittadella avanti 2-0



45’st+3- Cittadella che finisce avanti questa prima metà gara



45’st+ 1- Frattesi salta Iori a metà, serve Carlos che di sinistro tira in mezzo. Kastrati in uscita bassa anticipa Diaw, che lo sfiora alla testa nel tentativo di battere a rete



45’st- Tre i minuti di recupero. Ammonizione anche per Iori, che blocca la ripartenza di Armellino



43’pt- Fallo in attacco di Mota. Al posto di un corner guadagnato, fallo contro per il Monza. Ora il Cittadella anestetizza il gioco in questi minuti finali di primo tempo



42’pt- Scaglia controlla male e la palla finisce a lato. Monza che anche psicologicamente sembra non riuscire ancora a scuotersi dal torpore



39’pt- Giallo anche per Adorni, che stende Mota Carvalho. Anche Adorni era diffidato, come Branca. Entrambi salteranno il ritorno



38’pt- Frattesi taglia in mezzo per Diaw, che salta e fa sponda dietro, senza trovare compagni. Monza che ancora non trova modo di dare l’accelerata di cui il risultato avrebbe bisogno



36’pt- Ci prova Donnarumma dalla lunga distanza: Di Gregorio fa un passo di lato, aspetta il rimbalzo e devia a lato con una mano



35’pt- Ci prova ancora Diaw, da posizione angolata. Destro non forte dalla sinistra, Kastrati blocca



32’pt- Barberis calcia benissimo sotto la traversa, ma la traiettoria non è molto angolata e Kastrati ci mette la mano sinistra per rinviare. Sulla respinta, Scaglia ci prova di testa ma non inquadra lo specchio



31’pt- Fallo di Branca su Diaw al limite. Giallo per il giocatore padovano, che era diffidato e salterà il ritorno allo U-Power Stadium



30’pt- Doppio corner ravvicinato per il Cittadella. Poi il Monza riparte con Mota per Frattesi, ma l’ex Vita chiude



27’pt- Gioco interrotto per Frare. Il difensore era stato toccato involontariamente alla testa dai tacchetti di Diaw, che aveva tentato di saltarlo. Dall’azione successiva era nato il lancio lungo di Kastrati, per il raddoppio del Cittadella. Frare non ce la fa, entra Perticone



24’pt- Terzo corner del Monza, questa volta dalla sinistra. Mota salta e trova l’impatto di testa, ma la palla non scende



23’pt- Il Monza reagisce subito: Frattesi entra in area e guadagna il corner, secondo per il Monza



22- pt- GOL DEL CITTADELLA. Kastrati lancia e Baldini si libera di Scaglia, ricevendo proprio dal lancio del portiere, manda di nuovo fuori giri Bettella e insacca



20’pt- Grande pressione del Cittadella, con Proia francobollato a Barberis, che fatica così a impostare il gioco



19’pt- Carlos Augusto prende campo e dal vertice dell’area taglia in mezzo con un sinistro teso e basso, ma nessuno è pronto al tap-in



17’pt- Buon controllo palla del Cittadella, che tiene l’iniziativa a metà. Monza che sembra aver incassato il colpo: gol annullato, gol subito, fuori Paletta. Tutto nel giro di pochissimi giri d’orologio



15’pt- Entrata in ritardo di Frattesi, che si prende un giallo per fallo su Proia. Intanto Bettella ha preso la posizione al centro della difesa lasciata da Paletta. Ma davvero ingenuo il suo errore in occasione del gol del Cittadella



14’pt- Fuori Paletta per un problema muscolare, dentro Scaglia



13’pt- GOL DEL CITTADELLA. Vita pesca bene Baldini che taglia il campo e trova Baldini sul secondo palo e aggira Bettella e al volo deposita in rete



10’pt- GOL ANNULLATO AL MONZA! Proprio sugli sviluppi del corner, Diaw si avventa con il sinistro e scaglia in rete. Ma l’arbitro annulla perché la traiettoria del pallone calciato da Barberis aveva portato la palla oltre la linea di fondo



9’pt- Si fa a vedere anche il Monza, con Carlos Augusto che su rimessa laterale pesca Diaw, bravo a staccare di testa da fermo. Palla fuori. Sugli sviluppi dell’azione, ancora Diaw a guadagnarsi l’angolo



8’pt- Tsadjout ora dalla sinistra, dopo il recupero ai danni di Bettella. Monza abbastanza arretrato in questa fase



6’pt- Ghiringhelli dalla destra, cross in mezzo fuori misura. Ma Cittadella intraprendente in questi primi scambi



4’pt- Si affaccia dalle parti di Di Gregorio anche il Cittadella, con Branca che vince l’uno contro uno con Paletta e poi per il gioco dei rimpalli il Cittadella arriva in posizione di tiro, senza però essere pericoloso



2’pt- Mota danza sulla palla sinistra, Carlos in sovrapposizione appoggia in mezzo, poi Frattesi alza su indecisione della difesa veneta. Ma la palla si perde fuori dall’area



1’pt- Si parte. Prima palla del Cittadella



Anche il sindaco Dario Allevi e l’assessore allo Sport, Andrea Arbizzoni, sulle tribune del Tombolato.



Le formazioni

Cittadella: Kastrati, Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma, Iori, Proia, Branca, Vita, Baldini, Tsadjout. A disposizione: Maniero, Perticone, Camigliano, Rosafio, D’Urso, Beretta, Gargiulo, Smjlaj, Pavan, Mastrantonio, Ogunseye, Cassandro. All: Venturato

Monza: Di Gregorio, Paletta, Pirola, Bettella, Barberis, Sampirisi, Frattesi, Armellino, Carlos Augusto, Diaw, Mota Carvalho. A disposizione: Sommariva, Donati, Anastasio, Gytkjaer, D’Errico, Scaglia, Barillà, Scozzarella, Ricci, Colpani, Balotelli, D’Alessandro. All: Brocchi



Semifinale di andata dei playoff di B: fischio d’inizio alle 18.30, Monza a Cittadella per giocarsi una fetta di finale. In serata, a partire dalle 20.30, l’incrocio tra Venezia e Lecce per cominciare a delineare chi potrà essere l'altra finalista.



Per i biancorossi di Brocchi, Cittadella ha il bel ricordo del sole riflesso sulle mura di fine ottobre. Fu il primo successo in B per il Monza, reduce da tre pareggi e una sconfitta, e maturò con il doppio calcio di rigore di Boateng e Gytkjaer, con l’appendice del gol di Ghiringhelli.

Anche in virtù di quel risultato, il Monza che si presenta oggi in campo ha dalla sua solo precedenti positivi contro i padovani: 3 vittorie su 4 nei precedenti in B, con il solo pareggio per 0-0 di fine febbraio allo U-Power Stadium. Ma si trova di fronte un avversario esperto come nessun altro, nella fase di post season promozione. Sono infatti 13 gli incontri disputati dal Cittadella negli spareggi per la A, un record condiviso con il Brescia, superato proprio nel turno di giovedì a eliminazione diretta.

Il Cittadella si presenta in campo con un’imbattibilità casalinga tra campionato e playoff che dura da 7 partite, 5 delle quali concluse senza reti al passivo. Meno brillante la fase realizzativa, se è vero che in questi stessi incontri ha segnato con una media di una rete a incontro.

Da parte sua, nessuno ha vinto più trasferte del Monza in B da inizio dicembre: 7 successi per Brocchi e ragazzi, a fronte di quattro pareggi e quattro sconfitte. Tra Monza e Cittadella, a predilezione per il gioco aereo è un dato di fatto: 15 gol di testa per i veneti, 14 per il Monza. Termini senza paragoni nel resto della B.

Osservato speciale nel Cittadella sarà Federico Proia, autore di 8 reti da dicembre in poi, con anche il gol vittoria contro il Brescia nel turno a eliminazione diretta dei playoff. Ma riflettori anche su Davide Diaw, che proprio con la maglia del Cittadella ha segnato 5 volte su 6 nelle partite di playoff disputate.

