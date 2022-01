Serie B, Benevento-Monza LIVE alle 20.30: in palio punti di altissima classifica Si recupera la 13esima giornata e i biancorossi scendono in campo in casa della retrocessa. Dirige il match Valeri, che non incrocia i biancorossi dalla “maledetta” finale di playoff di serie C contro il Pisa, del 2007. Assenti Mota e Gytkjaer, prima convocazione per Molina, Ramirez e Favilli

Il fischio d’inizio di Benevento-Monza, recupero della 13esima giornata, sarà dato da Paolo Valeri, che non incrocia la strada dei biancorossi dal 2007 e dalla celeberrima sfida di Pisa, finale di ritorno dei playoff che mandò i toscani in B dopo una gara indelebile nei ricordi monzesi. Accanto a lui quest’oggi Mauro Galetto di Rovigo e Davide Moro di Schio.

Per tutti sarà una prima assoluta tra le due squadre, che mai si erano incrociate in categoria cadetta. Due sfide in Coppa Italia, nella fase a gironi del 1982-83 e nel secondo turno nell’edizione 2019-20, entrambe concluse con il passaggio dei brianzoli. Quella odierna è però, innanzitutto, una sfida di alta classifica: il Benevento arriva da quattro vittorie consecutive, con un parziale di 2,8 gol di media a partita.

Stroppa da parte sua porta in dote un’imbattibilità di 10 turni, con 22 punti raccolti in quest’arco temporale. Tutto ciò nonostante il Monza, con 183 conclusioni, sia terzultima nella classifica di tiri in porta, davanti alle sole Cosenza e Parma. Un deficit compensato dalla più alta percentuale realizzativa del torneo, pari al 13%. E se nel Monza mancano Mota e Gytkjaer, nella giornata in cui centrano la prima convocazione Ramirez, Molina e Favilli, tra i campani mancherà quello che sarebbe stato l’osservato numero uno del match sia Gianluca Lapadula, unico giocatore del campionato in corso a essere riuscito a raggiungere la doppia cifra con 10 realizzazioni, a cui si aggiungono 4 assist.

Sarà sfida speciale per Luca Caldirola, che proprio a Benevento ha giocato la sua ultima serie A.

