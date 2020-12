Serie B: Balotelli prende dimora a Lesmo Green? Voci a Lesmo sull’arrivo di SuperMario Balotelli, avvalorate dall’avvistamento di alcune automobili di grossa cilindrata nel residence. La location permetterebbe al campione bresciano di non allontanarsi troppo da Monzello.

Mario Balotelli compra (o affitta) casa a Lesmo Green? È l’interrogativo che in settimana è circolato a Lesmo. Al neoacquisto del Monza al momento della sottoscrizione del contratto è stato chiesto di abitare in un raggio di 30 km al centro sportivo “Monzello”.

Calcio Ac Monza serie B Mario Balotelli - foto Ac Monza

Smentita dalla società biancorossa una ipotesi di coabitazione col compagno di squadra e amico Boateng, gli indizi “lesmesi” sono stati rafforzati dall’avvistamento in settimana all’interno del residence di alcune automobili di lusso (di cui Balotelli è collezionista) tra cui una Ferrari ed una Lamborghini , ma che sembrerebbe non appartengano al campione bresciano. Le vetture sembrerebbero arrivate per la registrazione di uno spot pubblicitario, come per altro spesso accade.

Il calciatore al momento risiederebbe ancora in albergo, ma l’acquisto o l’affitto di una casa nel residence sarebbe anche verosimile, dal momento che già diversi vip hanno scelto Lesmo come propria dimora.

