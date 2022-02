Serie B, alle 15.35 il big match Monza-Lecce: LIVE per la sfida che profuma di A Divise da due punti, entrambe in scia del Brescia capolista: le rivali in campo in uno U-Power Stadium da sold out. Salentini con i primi due bomber della serie cadetta, Coda e Strefezza. Stroppa si affida a Mota Carvalho e Mancuso

Nei 23 precedenti in B, il Lecce ha espugnato Monza solo nel giugno 1979. Nel complesso, tra brianzoli e salentini bilancia che pende leggermente in direzione dei biancorossi, capaci negli scontri diretti di affermarsi 6 volte, una in più dell’avversario. E se all’andata il Monza ha incassato una pesante sconfitta per 3-0, nell’ultimo incontro in Brianza nel mese di maggio dello scorso anno, era stato Barberis a segnare l’1-0 che aveva proiettato le ambizioni dell’allora squadra di Brocchi verso la massima categoria. Nel campionato in corso, dopo aver perso tre trasferte di fila, il Lecce ha incassato solo in una sconfitta nelle 11 gare esterne. Ed è successo con il Pisa, nel mese di dicembre. Nell’ultimo turno, salentini sconfitti dalla loro “bestia nera” Cittadella. Il Monza di oggi si poggia sulla straordinaria condizione di Mattia Valoti, a segno con 4 gol nelle ultime tre uscite. Dall’altra parte, riflettori puntati su Massimo Coda, autore di una doppietta nella gara di andata e capocannoniere della B davanti al compagno di squadra Gabriel Strefezza. Sarà quindi uno spettacolo assicurato, quello che si prepara a vivere lo U-Power Stadium, che si prepara al sold out. E anche la scelta del direttore di gara va nella direzione di dare attenzione al peso specifico del match: fischia Daniele Doveri, con Stefano Liberi di Pisa e Gianluca Sechi di Sassari a fargli da assistenti. I precedenti di Doveri con il Monza risalgono alla prima decade degli anni Duemlia, con Novara-Monza del 18 gennaio 2009 ultimo appuntamento.

