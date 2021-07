Serie B: Ac Monza, prime due contro Reggina e Cremonese Sono stati ufficializzati date e orari delle prime due giornate del campionato di Serie B: il Monza debutta il 22 agosto a casa della Reggina, domenica 29 agosto in casa contro la Cremonese.

Ufficiali orari e date delle prime due giornate di campionato del Monza. I biancorossi di Giovanni Stroppa cominceranno il 22 agosto dalla difficile trasferta del Granillo a Reggio Calabria. La Reggina, al pari del Monza tornata in Serie B l’anno scorso, è una società e una formazione in crescita: già nel campionato passato aveva messo in difficoltà il gruppo brianzolo. La prima giornata si disputa domenica 22 agosto alle 18.

Se dovessero essere aperti gli stadi e qualche tifoso dovesse trovarsi in Calabria per le vacanze, potrebbe essere una ghiotta occasione per godersi la prima uscita di campionato.

Per tutti gli altri, sempre che le tribune siano accessibili, l’appuntamento invece è con la Cremonese la settimana successiva. In campo ancora di domenica, il 29 agosto, ma questa volta alle 20.30 e all’U-Power Stadium. I grigiorossi hanno chiuso in crescita il campionato 2020/2021 e si candidano per un posto ai playoff. Il calendario propone un inizio senza scontri diretti, ma egualmente difficile per il nuovo Monza di Stroppa.

