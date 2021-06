Seregno promosso in Serie C: tifosi allo stadio Ferruccio per l’ultima col Franciacorta, posti limitati Al campionato del Seregno è mancato solo il pubblico. Per l’ultima di Serie D con il Franciacorta, con la promozione in Serie C già in tasca, in vendita un numero di biglietti limitato per festeggiare allo stadio Ferruccio.

Il Seregno va verso l’ultima domenica di campionato con la promozione in Serie C già in tasca. Una sola cosa è mancata in un anno che resterà nella storia di una città che inseguiva l’obiettivo del ritorno tra i professionisti da quarant’anni: il pubblico.

Per i suoi tifosi la società dice: #TuttiAlFerruccio. Domenica infatti sono in vendita i biglietti nel rispetto delle disposizioni anticovid, un numero limitato di posti per riportare i tifosi allo stadio.

L’appuntamento con il campo è domenica alle 16 per l’ultimo match con lo Sporting Franciacorta. L’appuntamento con la festa è in prevendita al bar del Seregnello al costo di 20 euro, ingresso allo stadio Ferruccio domenica dalle 14.

