Seregno, parte la grande kermesse del trofeo delle Regioni di basket Grande festa del basket giovanile maschile e femminile a Seregno e in altri palazzetti della Brianza come Desio, Biassono, Varedo e Macherio

La grande kermesse di basket per selezioni maschili (2003)e femminili (2004) che dal 29 marzo al 2 aprile, al palaSomaschini di Seregno, saranno protagoniste del trofeo delle Regioni è stata presentata lunedì 19 marzo nella sala “A” del palazzo Coni a Milano. A fare gli onori di casa il presidente del Crl, Alberto Bellondi, il presidente del Coni lombardo, Oreste Perri. A rappresentare la Fip nazionale c’erano i consiglieri lombardi, Mara Invernizzi (che è vice presidente) e Marco Tajana, oltre al commissario prefettizio del comune di Seregno, Giorgio Zanzi. In gara 500 atleti in rappresentanza di ciascuno delle 20 regioni d’Italia. Sarà la prima volta in Lombardia della manifestazione intitolata a Cesare Rubini che la Fip ( federazione italiana pallacanestro) aveva reintrodotto nel 2002 dopo la precedente versione “ Decio Scuri”.

Roberto Sanfilippo, il presidente del basket Seregno che si è accollato l'onere di organizzare il trofeo delle regioni ( foto Volonterio)

L’organizzazione è curata dal Comitato regionale lombardo. Oltre al palaSomaschini, nelle cui vicinanze sarà allestito il “free village”, i campi di gioco saranno quelli di: Biassono, Macherio, Seveso, Varedo e palaBancoDesio. Oltre al trofeo delle Regioni maschile e femminile si disputeranno anche le finali nazionali “under 20” femminili, che coinvolgeranno: Girls Ancona, PB63 Battipaglia, Tigers Rosa Libertas Forlì, Sanga Milano, Akronos Libertas Moncalieri, Azzurra Orvieto, Varese, Umana Reyer Venezia. Tutte le rappresentanze regionali saranno impegnate per la prima volta nel 3x3, la nuova disciplina olimpica introdotta dal Cio nel 2017 ( che si gioca su un lato del campo dove si confrontano due formazioni di tre giocatori, più un cambio per squadra), ed altre attività organizzate ad hoc.

“L’idea di portare il trofeo delle Regioni in Lombardia risale ad un anno fa quando, Roberto Sanfilippo, presidente del basket Seregno, ce l’aveva proposto in occasione del trofeo delle Province ospitato sempre a Seregno- ha detto il responsabile dell’ufficio gare, Giuseppe Rizzi- rispetto a marzo 2017 sono cambiate le regole d’ingaggio con la necessità di uno sforzo di prim’ordine a livello organizzativo ed economico. Al fianco del basket Seregno ci sarà il Comitato regionale lombardo per contribuire alla riuscita della manifestazione”. “Oltre all’aspetto tecnico c’è anche quello sociale- ha aggiunto Alberto Bellondi- i partecipanti potranno stare insieme nel free village allestito per consentire a ragazzi e ragazze di tutta Italia di condividere questa bellissima esperienza di sport e aggregazione”. Guido Saibene, referente tecnico territoriale della Lombardia ha concluso dicendo: “ Si tratta il primo monitoraggio del settore squadre nazionali sull’attività di base”. Le finali del 2 aprile si disputeranno al palaBancoDesio. Oltre al trofeo delle Regioni maschili e femminili, in Brianza si giocheranno anche le finali nazionali “under 20” femminili, tutte le partite a Macherio, tranne la finale scudetto delle ore 15 del 2 aprile a Desio. La Lombardia partirà da campione in carica per le due vittorie del 2017, ma ha già vinto con la responsabilità di organizzare l’evento.

