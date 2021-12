Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, la carica dei 400 alla prima Christmas run: la passeggiata benefica di Gs Avis Oltre 400 podisti amatoriali hanno preso parte alla prima edizione della Christmas Run, passeggiata ludico-motoria di solidarietà organizzata dal Gs.Avis Seregno. Alla fine panettone per tutti, ricavato in beneficenza all’Associazione Luce e Vita onlus.

Filantropia e promozione del volontariato. Oltre 400 podisti amatoriali hanno preso parte alla prima edizione della Christmas Run, passeggiata ludico-motoria di solidarietà organizzata dal Gs.Avis Seregno.

“Il bilancio di questa prima edizione della manifestazione è estremamente positivo – commenta la referente Alessandra Trabattoni, che con un folto gruppo di volontari si è spesa per la perfetta riuscita dell’evento – È stata un’iniziativa estremamente positiva che ripeteremo anche nei prossimi anni”.

I podisti amatoriali, dopo il ritrovo in piazza Risorgimento, si sono incamminati lungo il percorso di sei chilometri che ha attraversato le vie del centro abitato di Seregno. Durante la manifestazione è stato applicato il protocollo Fiasp delle misure a contrasto della diffusione del virus Covid19. La manifestazione si è conclusa con Giuseppe Riva, scelto per l’occasione a interpretare il ruolo di Babbo Natale, che ha distribuito fette di panettone a tutti i partecipanti. Inoltre, l’intero ricavato della Christmas Run è stato devoluto all’Associazione Luce e Vita onlus per la ricerca e la cura contro le leucemie e le malattie oncoematologiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA