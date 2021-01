Seregno in festa, Alice Maria Arzuffi campionessa italiana di ciclocross: «Se è un sogno, per favore non svegliarmi!» Alice Maria Arzuffi conquista per la prima volta nella sua carriera il titolo élite, dopo essere stata battuta per 4 anni di fila da Eva Lechner: è lei la nuova campionessa italiana di ciclocross.

Alice Maria Arzuffi mette fine a nove anni di regno di Eva Lechner e conquista il suo primo tricolore. La portacolori del team belga 777 ha vinto il campionato italiano 2021 di ciclocross, nella categoria donne Elite, rendendosi protagonista di un magnifico assolo saLecce. Secondo posto per la due volte campionessa europea Under 23 Chiara Teocchi che ha preceduto la grande favorita Eva Lechner, la quale si è dovuta accontentare del bronzo. La Lechner, come detto, è stata campionessa italiana negli ultimi 9 anni (più altri due conquistati in precedenza) e negli ultimi quattro ha sempre battuto la neo campionessa, relegandola sul secondo gradino del podio. Raggiante la Arzuffi sui social: «Se è un sogno, per favore non svegliarmi!».

If it's a dream, please don't wake me up! I AM ITALIAN CYCLOCROSS CHAMPION! ������ #campionatoitalianocx #cyclocross #cxnats #tricolore #lavitadialice Ph @liisasphotoss @ Lecce, Italy Pubblicato da Alice Maria Arzuffi su Domenica 10 gennaio 2021

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Seregno, Alberto Rossi: «Grazie Alice per aver portato un’altra vota Seregno in alto nello sport... goditi la soddisfazione di questa vittoria! Continua così, e complimenti a nome mio e di tutta la tua Città!» ha scritto sui social. Congratulazioni sono arrivate anche da parte dell’Avis provinciale: Alice Maria Arzuffi è infatti testimonial dell’associazione.

Alice Arzuffi è campionessa italiana ciclocross elite under 23! La testimonial Avis ha vinto oggi a Lecce il suo primo... Pubblicato da Avis Provinciale Monza e Brianza OdV su Domenica 10 gennaio 2021

