Seregno Calcio: una cordata già interessata a rilevare il club? Dopo l’annuncio del presidente Davide Erba, nei giorni scorsi, sulla messa in vendita del club di Serie C, ci sarebbe già una cordata di imprenditori interessati a rilevare. Lo stesso Erba ha confermato le trattative in corso.

C’è già un possibile acquirente per il Seregno Calcio. Dopo l’annuncio del presidente Davide Erba dei giorni scorsi sulla messa in vendita del club, che attualmente naviga più che dignitosamente a metà classifica nella stagione dello storico ritorno in Lega Pro, sarebbero infatti in corso, secondo voci di corridoio, incontri con possibili compratori. Non si tratterebbe, da quanto trapelato, di un singolo personaggio ma piuttosto di una cordata di imprenditori.

Lo stesso Erba, raggiunto telefonicamente, ha confermato le trattative in corso, anche se non ha voluto aggiungere ulteriori particolari “per non compromettere discussioni delicate”.

