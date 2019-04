Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno calcio, rivoluzione in società: via Castella, Fraschini e il responsabile dei giovani Carmine Castella e Matteo Fraschini non faranno parte del nuovo consiglio direttivo del Seregno. La società ha ufficializzato lunedì 15 aprile l’uscita di scena dei due ex proprietari e di Angelo Pezzetti, loro compagno di avventura.

Carmine Castella e Matteo Fraschini non faranno parte del nuovo consiglio direttivo del Seregno. La società ha ufficializzato lunedì 15 aprile l’uscita di scena dei due ex proprietari e di Angelo Pezzetti, loro compagno di avventura, che ha rimandato a breve la comunicazione della composizione del nuovo board. I loro addii hanno seguito quello del direttore sportivo Gianfranco Multineddu ed hanno preceduto quello del responsabile del settore giovanile Fabio Grandi, che martedì ha lasciato il suo posto a Zoran Gjorgiev, approdato al Seregnello dopo le esperienze a Monza ed a Renate.

Accogliamo Zoran nella famiglia azzurra - ha commentato il presidente Davide Erba - per iniziare con lui un grande progetto. Vogliamo investire molto nel nostro vivaio e migliorare i risultati di questi ultimi anni».

Va da sé che nella tifoseria, pur se l’apprezzamento per la figura di Erba è fuori discussione, i benserviti in serie hanno prodotto qualche perplessità, almeno in merito ad una tempistica che è apparsa eccessivamente affrettata.

