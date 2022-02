“Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà”: il ricordo di Alex Frosio, figlio di Pierluigi Un saluto su Twitter di Alex Frosio, figlio di Pierluigi, dopo la scomparsa del padre. Due anni fa il ricordo di quando, bambino, suo padre aveva giocato al Perugia con Paolo Rossi.

“Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà”. Così su Twitter Alex Frosio ha salutato suo padre, Pierluigi Frosio, ex capitano del grande Perugia ed allenatore del Monza ai tempi di Giambelli presidente, scomparso domenica 20 febbraio 2022 a 73 anni.

Giornalista della Gazzetta dello Sport, Alex Frosio nel 2020 aveva consegnato alle pagine della Rosa un ricordo personale di suo padre e Paolo Rossi risalente alla stagione 1979-80, quando al Perugia era arrivato il futuro campione del mondo dal Lanerossi Vicenza retrocesso: l’anno dopo la stagione dei miracoli in cui il Grifone non ha mai perso una partita e ha chiuso il campionato al secondo posto dietro il Milan, con Pierluigi Frosio capitano.

“Io volevo essere Paolo Rossi. Io ERO Paolo Rossi. In giardino, sul balcone, al campetto, sul prato di Pian di Massiano. Ogni volta che avevo un pallone tra i piedi. Cioè sempre. A cinque anni un bambino può non pensare ad altro” ha scritto due anni fa Alex Frosio alla morte di Pablito, ricordando quel tardo 1979 . “Gioca nella mia squadra, gioca con il mio papà. Andiamo a trovarlo in ritiro a Norcia. Io passo in tempo in braccio. A Paolorossi. Ho una foto in cui dormo in braccio a lui. Sogno, mentre vivo”.

