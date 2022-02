Seconda prova del Brianzolo di cross: tutti i vincitori e le classifiche di Agrate Brianza Sono 246 gli atleti che hanno partecipato alla seconda prova del Campionato brianzolo di cross, organizzata ad Agrate dai Gamber de Cuncuress. I vincitori e le classifiche della giornata.

Sono stati 246 gli atleti che hanno partecipato alla seconda prova del Campionato Brianzolo disputata nel Parco Aldo Moro di Agrate Brianza e curata da i Gamber de Cuncuress. La gara più partecipata è stata quella riservata ai Master, che comprendeva le categorie dai cinquanta in su e che ha visto al traguardo 118 concorrenti. In questo raggruppamento ai primi tre posti si sono o sono posizionati, nell’ordine, Roberto Pedroncelli (Gp.Santi Nuova Olonio) ha tagliato il traguardo in 18’46” davanti a Marco Premoli (Atl.Paratico) che ha fermato il crono a 19’51” (entrambi i concorrenti sono della categoria SM55), terzo in gara ma primo tra i SM50 Stefano Lissoni del Gruppo Ethos Running Team di Vimercate in 19’58”.

Seconda gara. Con tutte le categorie femminile e gli Junior maschili a dominare sono state quest’ultimi: a tagliare il traguardo per primo dopo 8’38” è stato Giorgio Pozzi (Cus Insubria Varese Como) davanti a Daniele Corti (Atl.87 Oggiono) in 9’29”, terzo in 9’54” Giulio Lucente (Atl.Monza). Prima tra le donne Martina Bilora (Escursionisti Olginatesi).

Terza gara. Primi tre posti del podio occupati da atleti seniores. Su tutti svetta Alessandro Riva (Gsa Cometa) che ferma il crono a 18’11” (nella gara di Oggiono era stato superato da Francesco Bona della Caivano Runners), secondo si classifica Mattia Gaffuri (Team Pasturo) staccato di dieci secondi, terzo in 18’36” Davide Perego (Falchi Lecco).

Il Campionato Brianzolo proseguirà il 19 febbraio nel Parco di Monza con la terza prova che assegna i titoli di Campione lombardo master organizzata dal Gp.Villasantese.

Barbara Corsini (I Gamber de Cuncuress) prima classificata nella Categoria MF50

Classifiche gara di Agrate Brianza

Junior Femminile – 1° Camilla Galimberti (Bracco Atletica), 2° Alfonsina D’Auria (Us. Milanese).

Junior Maschile – 1° Giorgio Pozzi (Cus Insubria Varese Como), 2° Daniele Corti (Atl.87 Oggiono), 3° Giulio Lucente (Atl.Monza).

Senior Femminile – 1° Martina Bilora (Escurs.Falchi Olginatesi), 2° Sabrina Passoni (Atl.Riccardi Milano), 3° Martina Ripamonti (Atl.Team Brianza – Lissone).

Senior Maschile – 1° Alessandro Riva (Gsa Cometa), 2° Mattia Gaffuri (Team Pasturo), 3° Davide Perego (Falchi Lecco).

SF35 – 1° Valeria Colombo (Pol.Carugate), 2° Maria Pozzi(Gap Saronno), 3° Alice Brassini (Star Run).

SF40 – 1° Giovanna Terraneo (Marciacaratesi), 2° Silvia Gilardi (Sev Valmadrera), 3° Valeria Galimberti (Atl.Cesano Maderno).

SF45 – 1° Ida Barone (Road Runners Club - Milano), 2° Daniela Busnelli (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate), 3° Arianna Mazzuchelli (Marciacaratesi).

SF50 – 1° Barbara Corsini (I Gamber de Cuncuress), 2° Maria Angela Palleria (Atl.Blu Frida), 3° Anna Pelizzaro (BVK Team).

SF55 – 1° Daniela Gilardi (Sev Valmadrera), 2° Marilena Fabbri (Atl.Rovellasca), 3° Elena Porta (Marciacaratesi).

SF60 – 1° Donzilia Cardoso Lopez (Ethos Running Team – Vimercate), 2° Carmen Piani (Atl.Lecco), 3° Cinzia Negri (Atl.Blu Frida)

SM35 – 1° Davide Maggi (Escursionisti Civatesi), 2° Marco Marini (Faratletica), 3° Davide Redaelli (Runners Desio).

SM40 – 1° Matteo Villarosa (Ethos Running Team – Vimercate), 2° Davide Giudici (Marciacaratesi), 3° Cesare Riva (Ethos Running Team – Vimercate).

SM45 – 1° Michele Dall’Ara (Gruppo Alpinistico Vertovese), 2° Marco Luigi Corti (Avis Oggiono) 3° Marco Castelnuovo (Gsa Cometa).

