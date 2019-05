Scuola e sport: festival dell’atletica a Seregno per 635 bambini delle primarie, Trofeo Effebiquattro alla Sant’Ambrogio Un festival dell’atletica leggera per scuole elementari della città vinto per il sesto anno di fila dall’Istituto Sant’Ambrogio: 635 giovani atleti hanno partecipato al Trofeo Effebiquattro-Città di Seregno organizzata dalla società 5 Cerchi.

Un festival dell’atletica leggera per scuole elementari della città. E per il sesto anno di fila l’Istituto Sant’Ambrogio ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro del Trofeo Effebiquattro-Città di Seregno. La manifestazione per le scuole primarie seregnesi organizzata dalla società 5 Cerchi, ha raccolto la partecipazione di 635 alunni che si sono confrontati su piste e pedane dello Stadio “Ferruccio” ormai obsoleti (prima del tanto atteso restyling che dovrebbe iniziare tra un mese) in prove di velocità, mezzofondo (600 metri), lancio della pallina (1° e 2° elementare) e del vortex (3°, 4°, 5° elementare), staffetta 4x200 metri, salto in lungo (solo per alunni di 4° e 5° classe).

Al termine delle gare, nella classifica finale redatta in base ai punti conquistati dai primi dieci atleti, a primeggiare è stato l’Istituto Sant’Ambrogio con 629 punti, seguito da Aldo Moro (498), Rodari (457), Cadorna (417), S.Giovanna d’Arco-Candia (334), Stoppani (158).



“Complimenti alla Scuola Sant’Ambrogio per l’entusiastica partecipazione nonché a tutti i giovani che si sono impegnati nelle singole specialità - commenta Andrea Berti, presidente 5 Cerchi - Un sentito ringraziamento spetta ai numerosi volontari, all’Ufficio Sport del Comune per il supporto e ai genitori e al sindaco Alberto Rossi intervenuto alle premiazioni. È stato un autentico tour de force ma siamo soddisfatti per la numerosa partecipazione e per la presenza di tanti giovani. Un grazie doveroso va esteso s tutte le aziende sempre al nostro fianco a garanzia della perfetta riuscita di una giornata trascorsa all’insegna della sportività, del vero rispetto e che i bambini hanno recepito come una festa e un momento di aggregazione”.



