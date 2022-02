Run for Life al parco di Monza: per le donne e il rispetto reciproco Appuntamento per domenica 6 marzo al parco di Monza per la sesta “Run For Life together is better” che torna a svolgersi in occasione della Festa della Donna per promuovere il rispetto reciproco.

È tutto pronto per “Run For Life together is better”, la corsa giunta alla sua sesta edizione in programma domenica 6 marzo nel Parco di Monza. La manifestazione organizzata da Socialtime onlus torna a svolgersi in occasione della Festa della Donna per promuovere il rispetto reciproco quale condizione necessaria per una convivenza civile tra uomo e donna.

La grande novità di questa edizione è l’inserimento della manifestazione nel Calendario Gare FIDAL con due distanze competitive: 10,2 km e 21 km. Restano, invece, invariate le distanze non competitive: 5 km, 10,2 km e 21 km. L’iniziativa, oltre a essere un’occasione per fare sport e divertirsi, ha anche uno scopo benefico. La raccolta fondi andrà a sostegno dell’associazione Il Veliero di Monza che promuove attività teatrali per ragazzi con disabilità fisica e cognitiva soprattutto con il Festival Lì Sei Vero che si terrà a giugno. Un evento conosciuto in tutta Italia e non solo che vanta un altissimo profilo tecnico ma anche un rilevante impatto sociale.

Oltre 200 volontari, anche con disabilità fisiche e cognitive sono coinvolti nell’organizzazione, divenuta volano di un vero processo inclusivo e di coesione.

Run for life vede in campo diverse sinergie. Anche questa edizione si svolgerà grazie al contributo di Regione Lombardia, al supporto del Comune di Monza e del Consorzio Villa Reale, al sostegno di FIDAL Lombardia, del CSV Monza Lecco Sondrio, dei Gamber de Cuncuress, del Salto asd, della rete Tiki Taka, dell’asd Silvia Tremolada e dei City Angels sezione di Monza. Sostengono l’organizzazione anche Coop Lombardia, Brianza Acque, Asm Agam, Briofreeze, il partner tecnico Affari e Sport e la nuovissima AppnRun.

Le iscrizioni competitive saranno raccolte solo online tramite il sito www.runforlifeitaly.it . Le iscrizioni non competitive potranno essere fatte sia online o nei punti iscrizione fisici: Affari e Sport Villasanta e Lecco, Decathlon di Cinisello Balsamo, Eva Vera Acconciature Cantù. Info ed iscrizioni sul sito.

Il ritrovo è fissato alle 7.15 alla Cascina san Fedele. I primi a partire saranno i partecipanti alla 21 km competitiva alle 9.30 (accesso griglia alle 9.15). Gli ultimi saranno i partecipanti alla 5km alle 10.10 (accesso griglia alle 10.05).

