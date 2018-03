Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Rugby, l’Italia delle donne batte la Scozia e chiude il Sei Nazioni al quarto posto La seconda vittoria consecutiva vale il quarto posto finale nel Sei Nazioni femminile: l’Italia femminile con le monzesi Isabella Locatelli e Maria Magatti hanno battuto la Scozia per 26 a 12 nel fango di Padova.

La seconda vittoria consecutiva vale il quarto posto finale nel Sei Nazioni femminile: l’Italia femminile con le monzesi Isabella Locatelli e Maria Magatti hanno battuto la Scozia per 26 a 12 nell’ultima giornata del torneo giocata allo stadio di Padova. Decisivo il primo tempo quasi perfetto, chiuso 19-0, e la capacità di resistere nella ripresa nel fango di un campo pesantissimo sotto la pioggia battente. Azzurre in meta dopo tre minuti con Melissa Bettoni lanciata dall’azione di Locatelli-Franco. Trasformazione di Sillari per il 7-0, poi meta di Stefan al ’9’, di Franco al 27’ ( tr. Sillari, 19-0); nella ripresa di Rigoni al 42’ (tr. Sillari, 26-0); Skeldon al 56’ (26-5) e Sinclair al 63’ (tr. Malcom, 26-12).

«Per arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati è necessario tanto lavoro – ha commentato Andrea Di Giandomenico, head coach della Nazionale Italiana Femminile - E adesso stiamo raccogliendo i primi frutti. La prestazione è stata davvero di gran livello, soprattutto in difesa: merita una menzione a parte. Siamo stati bravi anche nella disciplina. È emerso anche il piacere di giocare a rugby: ho visto una squadra che si divertiva in campo. Dalla fine del mondiale ero convinto che questo gruppo avrebbe potuto fare tanto. Continueremo a lavorare per essere sempre più performanti».

L’Italia ha chiuso al quarto posto, a pari punti con l’Irlanda in terza posizione, a quota 10 punti in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA