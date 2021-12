Roller, 19 medaglie per l’Italia agli Europei anche con le “stelle” di Macherio, Monza e Lissone Fioccano Campioni continentali di categoria tra le fila di Roller Macherio, Astro Roller Skating, New Skate Lissone. Ori in singolo e in coppia per Valerio Degli Agostini e Lorenzo Guslandi (Roller Macherio), oro nel Junior femminile per Matilde Arosio (Astro Roller Skating).

Strepitoso successo della Federazione Italiana Sport Rotellistici ai Campionati europei Inline Freestyle disputati a Valladolid (Spagna). L’Italia conquista 19 medaglie (6 d’oro, 6 d’argento e 7 di bronzo) e nel medagliere è seconda alle spalle della Russia (che chiude con 20 medaglie). Un risultato frutto delle straordinarie prestazioni degli atleti azzurri in gara, alcuni dei quali portacolori delle società brianzole: Roller Macherio, Astro Roller Skating, New Skate Lissone. E fra questi, fioccano i campioni europei di categoria.

A cominciare da Valerio Degli Agostini (Roller Macherio) che disputa una fase finale praticamente perfetta e si aggiudica l’oro nella specialità Speed Slalom; Lorenzo Guslandi (Roller Macherio) vince invece l’oro nella Battle Style Slalom e un bronzo nello Slalom Classic Freestyle Senior Men. I due fuoriclasse della Roller Macherio brillano anche in coppia: nel Classic sono primi in un podio tutto tricolore che vede al terzo posto la coppia Roberto Ferrari- Alessandro Lissoni (Astro Roller Skating).

Nella specialità Speed Slalom, argento per Tommaso Isman (Astro Roller Skating) e bronzo per Stefano Galbiati (Astro Roller Skating); oro nel Junior femminile per Matilde Arosio (Astro Roller Skating). Uragano Italia per i Senior nella Speed Slalom anche qui con brianzoli protagonisti: oro per Valerio degli Agostini (Roller Macherio), bronzo per Alessandro Lissoni (Astro Roller Skating), bronzo per Elisa Paoli (Astro Roller Skating). Nel Free Jump, infine, l’Italia guadagna 2 argenti (di cui uno con Elisa Paoli di Astro Roller Skating) e 1 bronzo (Matteo Pallazzi di Astro Roller Skating).

