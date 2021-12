Un gruppo di ex giocatori dell'Fbc Seregno 1913 a raduno (Foto by Paolo Volonterio)

Reunion natalizia per le vecchie glorie del Seregno con il club “Azzurri per sempre” Le vecchie glorie degli anni Settanta e Ottanta del Seregno calcio a raduno per lo scambio di auguri natalizi, tra ricordi sul campo, gol fatti, occasioni colte e perse.

Un gruppo di appartenenti al club “Azzurri per sempre” , composta da ex giocatori dell’Fbc Seregno 1913 degli anni Settanta-Ottanta, si è ritrovato nei giorni scorsi per il tradizionale scambio di auguri, come avviene abitualmente ormai da molti anni, ricordando i bei momenti passati assieme sul campo, i risultati ottenuti, gli errori commessi: dai goal sbagliati alle farfallate in difesa.

Oltre a sfogliare le immagini del passato, inevitabile è stato commentare l’attuale stagione del calcio Seregno. Quasi tutti i presenti, da titolari hanno indossato la maglia azzurra in serie C. Purtroppo la pattuglia azzurra era meno numerosa del solito causa impegni di alcuni, ma anche acciacchi di stagione o prudenza per la pandemia per altri.

A tirare le fila della “reunion” c’erano anche alcuni tifosissimi come Pippo Riboldi, Pino De Cataldo, Carlo Di Gioia. Tra i già azzurri hanno risposto all’appello Filippo Citterio, Vittore Erba, Pasquale Corbetta, Roberto Dorini, Reno Saibene, Rudy Ventura, Giulio Citterio, Maurizio Valtorta, Fabrizio Bignardi, Mario Luraghi, Alberto Dal Molin, Salvatore Aloise, Mauro Zamuner, i quali si sono dati appuntamento nel rendez-vous di primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA