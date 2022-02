Reale Mutua Monza Night Trail, iscrizioni già aperte: di corsa di notte nel Parco tra sport, musica e storia L’appuntamento con la Reale Mutua Monza Night Trail è per sabato 7 maggio, ma le iscrizioni sono già aperte. Un appuntamento speciale per vivere il Parco di Monza. Organizza il Monza Marathon Team in collaborazione con la Reggia di Monza e il patrocinio del Comune di Monza.

L’appuntamento è per sabato 7 maggio, ma le iscrizioni sono già aperte. È partito il conto alla rovescia per la Reale Mutua Monza Night Trail, una corsa (o passeggiata) notturna non competitiva che farà scoprire la magica atmosfera notturna del Parco di Monza, della Villa Reale e dei suoi giardini. L’organizzazione è del Monza Marathon Team in collaborazione con la Reggia di Monza e il patrocinio del Comune di Monza. Il percorso, lungo 10.220 metri, si potrà effettuare con il passo che si preferisce. Per questo possono partecipare runner provetti ma anche corridori meno veloci e famiglie con bambini. La partenza è fissata alle 20.30 dai Giardini di Villa Reale.

Il percorso si addentrerà nei boschi secolari scoprendo anche edifici storici. Ad ogni partecipante sarà fornita una pila frontale per non perdere alcun dettaglio. A rendere ancora più affascinante l’ambiente saranno alcuni musici che suoneranno le loro note in alcuni punti strategici del polmone verde.

A Villa Mirabello vi sarà, inoltre, un figurante che impersonerà il poeta Giuseppe Parini.

Alla manifestazione possono iscriversi non più di mille persone. Il termine ultimo per le iscrizioni (salvo il raggiungimento anticipato del tetto massimo) è fissato alle 20 di venerdì 6 maggio. La quota di partecipazione è di 15 euro. Per iscriversi occorre consultare il sito dedicato. La manifestazione sosterrà Fondazione Theodora, nata per ricordare una mamma speciale, che regala momenti di gioco, ascolto e sorriso ai bambini ricoverati in ospedale, con le visite dei Dottor Sogni.

