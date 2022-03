Quinta prova del Campionato brianzolo di corsa campestre a Carate Brianza: i risultati Ecco i risultati della quinta prova del Campionato brianzolo di corsa campestre a Carate Brianza.

Sono stati 292 gli atleti che nel pomeriggio di sabato 12 marzo hanno gareggiato a Carate Brianza nella quinta e ultima prova del Campionato brianzolo di corsa campestre perfettamente organizzata dai Marciacaratesi su di un percorso molto veloce disegnato all’interno della Residenza Il Parco, di via Garibaldi. La gara è stata anche occasione per ricordare la figura di Giorgio Molteni scomparso nel giugno 2016 e che ha lasciato tracce inconfondibile del suo impegno per la diffusione dell’atletica, nonchè tra gli ideatori e i fondatori del Brianzolo. Un trofeo messo in palio da Fidal Lombardia, riservato al Gruppo sportivo con più atleti classificati alla prova di Carate, verrà consegnato la sera delle premiazioni finali in programma venerdì 25 marzo alle 20.30 nella tensostruttura di via Garibaldi a Carate mentre nel pomeriggio di sabato un trofeo intitolato alla memoria di Giorgio Molteni è stato consegnato a tre squadre in base ai risultati ottenuti dagli atleti. Dalle classifiche di tappa infatti è stata approntata una classifica che ha tenuto conto dei migliori tempi della prima gara (con atleti senior Master over 50), della seconda (categorie Femminili) e della terza (atleti senior e promesse, master Under 50). Alla fine il punteggio più elevato è stato quello ottenuto dal Gruppo Ethos Running Team (ha sede in via Carlo Cattaneo a Vimercate) che ha preceduto I Marciacaratesi e l’Als Cremella.

Per quanto riguarda la gara, quella riservata ad atleti dai cinquant’anni in su, i primi tre posti del podio sono stati conquistati da Stefano Lissoni (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate) che ha stampato il crono di 20’50” e dopo aver staccato di 28” Massimo Figaroli (Cba Cinisello) mentre Felice Piantanida (Escursionisti Civates), ha chiuso al terzo posto in 21’21”.

Nella seconda prova, con gli juniores e tutte le categorie femminili, a raggiungere il traguardo per primo è stato Daniele Corti (Atl.87 Oggiono) che in 11’13” ha preceduto due atlete di spessore tecnico come Martina Bilora (Esc.Falchi Olginatesi) seconda in 11’40” e Martina Ripamonti (Polisp.Team Brianza-Lissone) in 12’17”.

Nella terza gara i primi tre posti sul podio sono stati conquistati da atleti senior: Alessandro Riva (Gsa Cometa) crono di 19’11”, che ha battuto in volata Davide Perego (Falchi Lecco) in 19’18 e Fabio De Angeli (Daini Carate B.) in 19’23”.

CLASSIFICHE GARE PER CATEGORIA

M50 – 1° Stefano Lissoni (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate), 2° Massimo Figaroli (Cba Cinisello B.), 3° Massimiliano Rigamonti (Marciacaratesi

M55 – 1° Felice Piantanida (Escursionisti Civatesi), 2° Luca Riva (Daini Carate B.), 3° Carlo Corti (Blu Frida).

M60 – 1° Michelangelo Morlacchi (Runners Bergamo), 2° Ugo Buggini (Atl.Castel Rozzone), 3° Maurizio Cappa (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate).

M65 – 1° Leandro Sgrò (Canturina Pol.San Marco), 2° Giuseppe Fagiani (Atl.Valle Imagna), 3° Alberto Azzolini (Team Otc).

M70 – 1° Aurelio Moscato (Li.Cernuschese), 2° Giovanni Carlo Biffi (Org.Sportiva Alpinisti), 3° Giovanni Civillini (Sev Valmadrera).

JUNIOR FEMMINILE – 1° Alfonsina D’Auria (Us. Milanese).

PROMESSE – 1° Nadia Corti (Blu Frida), 2° Giulia Licata (Atl.Andromeda), 3° Serena Mancuso (idem).

SENIOR FEMMINILE – 1° artina Bilora (Esc.Falchi Olginates), 2° Martina Rigamonti (Team Brianza – Lissone), 3° Sara Oprand (Fo’ Di Pe).

SF35 – 1° Maria Pozzi (Gap Saronno), 2° Alice Brassini (Star Run), 3° Valeria Colombo (Pol.Carugate).

SF40 – 1° Monica Vagni (Atl.Paratico), 2° Antonella Sirtori (Als Cremella), 3° Giovanna Terraneo (Marciacaratesi).

SF45 – 1° Alessia Colnaghi (Als Cremella), 2° Lorena Schivalocchi (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate), Daniella Busnelli (idem).

SF50 – 1° Barbara Corsini (Gamber de Cuncuress), 2° Roberta Trezzi (Runners Desio), 3° Tiziana Meroni (Pro Sesto).

SF55 – 1° Daniela Gilardi (Sev Valmadrera), 2° Elena Porta (Marciacaratesi), 3° Marilena Fabbri (Atl.Rovellasca.

SF60 – 1° Elena Giovanna Fustella (Atl.Lecco), 2° Carmen Piani (idem), 3° Lopes Donzilia Cardoso (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate).

JUNIOR MASCHILE – 1° Daniele Corti (Atl.87 Oggiono).

PROMESSE MASCHILE – 1° Karim Bendahou (Pro Sesto), 2° Federico Murero (Team Brianza – Lissone), 3° Guglielmo Platanida (Forti e Liberi Monza).

SENIOR MASCHILE – 1° Alessandro Riva (Gsa Cometa), 2° Davide Perego (I Falchi Lecco), 3° Fabio De Angeli (Daini Carate B.

SM35 - 1° Alessandro Rocca (Daini Carate B.). 2° Davide Rdaelli (Runners Desio), 3° Paolo Tuati (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate).

SM40 – 1° Matteo Villarosa (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate), 2° Matteo Vismara (Euroatletica), 3° Andrea Pedoto (Team Brianza – Lissone).

SM45 – 1° Marco Castelnuovo (Gsa Cometa), 2° Alessandro Zumbino (Run Card), 3° Matteo Riccardo Spezialo Monza Marathon Team).

