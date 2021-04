Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Annamaria Colombo)

i due premiati dal Comune di Monza (Foto by Annamaria Colombo)

Premiati con i simboli della città i monzesi veloci come il vento sul chilometro lanciato Roberto Borgonovo e Sebastiano Parravicini, atleti della Gem (Giovani Escursionisti Monzesi) hanno ricevuto i riconoscimenti ufficiali della città di Monza: la medaglia della Luna, simbolo della città, e una pergamena per le medaglie internazioni conquistate nel chilometro lanciato in Svezia a marzo.

A marzo avevano conquistato medaglie e record sulle nevi svedesi di Idre Fjäl. Martedì 27 aprile hanno ricevuto i riconoscimenti ufficiali della città di Monza: la medaglia della Luna, simbolo della città, e una pergamena che attesta i loro meriti. Roberto Borgonovo e Sebastiano Parravicini, atleti della Gem (Giovani Escursionisti Monzesi), storica società alpinistica nata nel 1924, si sono immersi in una realtà cittadina, lontana dalle piste di chilometro lanciato alle quali sono avvezzi.

LEGGI Sci, il chilometro lanciato in Svezia parla monzese: doppietta Borgonovo e Parravicini

Borgonovo, monzese doc, fisico da ragazzino anche se ha già passato la soglia dei 50 anni, e il più giovane compagno di squadra Sebastiano Parravicini, di origine veneta, avevano preso parte alle gare internazionali Fis di sci di velocità nella categoria S2. Dopo l’annullamento della gara 1 a causa di una bufera di neve Roberto Borgonovo aveva conquistato in gara 2 il primo posto con 149,39 km/h, seguito da Sebastiano Parravicini con 146,78 km/h. Terzo Michal Buzek della Repubblica Ceca a 146,70 km/h.

i due premiati dal Comune di Monza con l’assessore Arbizzoni e il sindaco Allevi

(Foto by Annamaria Colombo)

In gara 3 i due portacolori della Gem avevano migliorato, seppur di poco, la loro prestazione: Roberto Borgonovo con 149,80 km/h, mentre Sebastiano Parravicini è arrivato a 146,86 km/h. Nonostante ciò, però, i due italiani erano stati battuti dal rappresentante della Repubblica Ceca Jan Dulaj con 154,94 km/h.

A ricevere i due atleti nella sala giunta del comune di Monza sono stati il sindaco Dario Allevi e l’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni.

«Roberto e Sebastiano – hanno dichiarato i due amministratori – hanno portato la nostra città ai vertici del chilometro lanciato, una disciplina “estrema” dove contano le gambe, ma anche la testa e il cuore. I due campioni hanno ottenuto questi straordinari risultati grazie alla loro passione, al lavoro, alla determinazione e, naturalmente, grazie al loro talento. I loro risultati sono un esempio per tutti noi, soprattutto per i più giovani: lo sport è una grande occasione di crescita che trasmette valori positivi come il rispetto delle regole e degli avversari. Valori fondamentali anche nella vita di ogni giorno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA