Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pavan Free Bike protagonista: Karin Tosato vince il titolo mondiale master in Francia, quattro bronzi per la società di Sovico Terzo sigillo per Karin Tosato che, dopo gli Italiani e gli Europei, ha vinto in Francia anche il titolo mondiale nella categoria Women 40-44 ai campionati Master di mountain bike.

Dopo il titolo italiano e l’europeo in Serbia, in Francia è arrivato il titolo mondiale. Per Karin Tosato, del team Pavan Free Bike di Sovico, è la terza maglia.

“Per me è un grande onore conquistare il titolo mondiale, è qualcosa che ho sempre sognato sin da quando i miei obiettivi si sono fatti sempre più alti. La tripletta è una sensazione straordinaria, ma conferma la grande stagione che ho fatto, è stato bellissimo, ancora più dell’Europeo avere la squadra intorno, la famiglia, gli amici che sono venuti a sostenermi. Sento davvero l’emozione per l’eccezionalità di questo momento, fino agli ultimi metri ero incredula, avevo paura che fosse un sogno e che svanisse al risveglio” fa sapere la campionessa.

Karin aveva preparato meticolosamente il suo obiettivo della stagione e nella località di sport invernali delle Alpes-de-Haute-Provence ha realizzato il sogno di poter indossare la maglia iridata della categoria Women 40-44. Tre giri del circuito di Pra Loup con 200 metri di dislivello è stato ciò che le concorrenti hanno dovuto affrontare, consapevoli dell’asprezza del tracciato.

Per Pavan Free Bike di Sovico la maglia iridata di Karin Tosato è stata la prima gioia dei Campionati Mondiali Masters 2021, nella squadra brianzola in diversi hanno ottenuto buone prestazioni e alla fine della tre giorni iridata, quattro delle sette medaglie di bronzo finite in Italia sono al collo degli atleti della squadra di Sovico: sul podio Alberto Riva, Claudio Zanoletti, Giorgio Redaelli, Paola Bonacina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA