Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Roller Macherio campione del Mondo freestyle con la coppia Guslandi - Degli Agostini (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Pattinaggio: la Roller Macherio è oro mondiale con la coppia Degli Agostini -Guslandi La Roller Macherio è oro mondiale con la coppia Degli Agostini -Guslandi: hanno confermato il titolo iridato nella categoria style di coppia ai World Roller Games di Barcellona, andati in scena dall’11 al 14 luglio.

La Roller Macherio è oro mondiale con la coppia Degli Agostini -Guslandi. Macherio e la nazionale italiana esultano per i due atleti della società brianzola di pattinaggio che si riconfermano i numeri uno al mondo. Ai World Roller Games di Barcellona, andati in scena dall’11 al 14 luglio, Valerio Degli Agostini e Lorenzo Guslandi si sono aggiudicati il titolo iridato nella categoria style di coppia. Riconfermandosi così ai vertici mondiali dopo l’oro dello scorso anno ad Arnhem in Olanda.

Tanti gli azzurri di Brianza in gara in Spagna. Fra gli atleti del gruppo guidato dal commissario tecnico Andrea Ronco, spiccano quattro portacolori della Roller Macherio, oltre alla coppia iridata anche capitan Lorenzo Degli Agostini (fratello di Valerio) e Barbara Codazzi in qualità di fisioterapista della nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA