Pallavolo: Vero Volley Monza a segno in Champions League, Mulhouse ko e prima storica vittoria nella competizione Tutta gioia per le ragazze del Vero Volley dopo la prima vittoria della storia in Champions League: 3-0, rotondo e senza affanni, sulle campionesse di Francia dell’Asptt Mulhouse, dirette concorrenti per i quarti.

“Siamo fortissime” ha commentato alla fine Magdalena Stysiak. Nelle parole della opposto polacca la gioia delle ragazze del Vero Volley dopo la prima vittoria della storia in Champions League: 3-0, rotondo e senza affanni, sulle campionesse di Francia dell’Asptt Mulhouse. E prima di passare il testimone ai ragazzi che giovedì sera in casa giocano la gara di ritorno dei 16esimi di finale della CEV Cup 2022 contro Zagabria .

Tutto perfetto nella prima uscita casalinga della storia in Cev Champions League davanti al bel pubblico dell’Arena di Monza.

Pallavolo Vero Volley donne Champions League: Anna Davyskiba

Le ragazze di Marco Gaspari hanno vinto 25-20, 25-17, 25-12 contro le francesi dirette concorrenti per un posto nei quarti di finale (e vincenti alla prima uscita contro le finlandesi di Salo, le monzesi invece avevano perso contro le vicecampionesse europee a Istanbul).

Monza ha spinto subito sull’acceleratore con Davyskiba (mvp con 17 punti, 2 ace e 2 muri con il 54% in attacco) e le puntuali giocate di Danesi (11 punti, di cui 3 muri ed il 70% in attacco), Van Hecke e Stysiak.

“Stasera siamo state perfette in tutti i fondamentali, comportandoci da squadra in ogni momento e spingendo in maniera precisa e costante fin dall’inizio - ha detto la Mvp Anna Davyskiba - Mulhouse ha sofferto i nostri turni in battuta e la nostra intensità nel muro-difesa. Sicuramente l’abbiamo preparata bene grazie al nostro coach e al nostro staff e questo ci ha permesso di poterci portare a casa questo prezioso successo. È stato fantastico vincere davanti ai nostri tifosi: una serata super per noi”.

Magdalena Stysiak: “È stata una serata da sogno. Merito di questo pubblico favoloso che ha fatto la differenza. Ora speriamo di replicare questa prestazione anche contro Salo: sulla carta siamo favorite ma loro giocano a pallavolo. Sono molto contenta della mia squadra, non solo per questa partita ma in generale. Siamo fortissime”.

Vero Volley Monza - ASPTT Mulhouse 3-0

Parziali: 25-20, 25-17, 25-12

Vero Volley MONZA: Stysiak 6, Van Hecke 13, Orro 2, Danesi 11, Davyskiba 17, Candi 5, Parrocchiale (L), Lazovic 1, Boldini, Bole, Zakchaiou 1, Negretti (L). Non entrate: Gennari, Moretto. All. Gaspari.

ASPTT Mulhouse VB: Viggars 1, Van Avermaet 4, Drewniok 6, Haak 6, Olinga-andela 2, Coneo 4, Soldner (L), Jaegy, Novakovic, Vanjak 2, Lamprousi, Kastner 1. All. Salvagni.

Arbitri: Dobrev Dobromir, Miklosic Sanja Durata set: 26’, 25’, 21’. Tot. 1h12’

NOTE . Vero Volley MONZA: battute vincenti 4, battute sbagliate 8, muri 9, errori 23, attacco 54%; ASPTT Mulhouse VB: battute vincenti 1, battute sbagliate 4, muri 3, errori 19, attacco 25%. Impianto: Arena di Monza MVP: Anna Davyskiba (Vero Volley Monza) Spettatori: 2071

