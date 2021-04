Pallavolo: serve gara 3 tra Saugella Monza e Chieri, in palio la semifinale Saugella sconfitta al tie-break in Piemonte. Servirà gara 3 (domenica all’Arena in Brianza) per decidere la semifinalista tra Monza e Reale Mutua Fenera Chieri.

Servirà gara 3 per decidere la semifinalista tra Saugella Monza e Reale Mutua Fenera Chieri. Giovedì sera le brianzole in Piemonte hanno visto sfumare il pass al tie-break: stop come nel girone di andata della stagione regolare.

Dopo il 3-0 senza sbavature in Brianza, le monzesi non sono riuscite a confermarsi di fronte a un’avversaria che si è fatta trovare preparata in ricezione e precisa in battuta. Gara 3 si gioca domenica 4 aprile alle 20.45 nuovamente a Monza.

Pallavolo Vero Volley Saugella Chieri quarti: Alessia Orro

Laura Heyrman (Saugella Monza): “Diciamo che non abbiamo giocato la miglior pallavolo oggi. Loro invece hanno giocato bene, difendendo tanto. Credo che possiamo fare molto meglio e questo deve essere il nostro focus per Gara 3. Ci aspettiamo un’altra sfida molto tirata, nella quale dovremo tirare fuori il massimo. Sono sicura che lo faremo, perchè siamo un grande gruppo che può ed è capace di giocare con forza e determinazione. Eliminiamo l’energia negativa di questo momento, ricarichiamo le forze e approcciamo bene il match decisivo nel modo giusto”.

Reale Mutua Fenera Chieri - Saugella Monza 3-2

Parziali: 25-23, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11

Reale Mutua Fenera Chieri: Villani 11, Mazzaro 5, Grobelna 19, Frantti 22, Alhassan 9, Mayer 1, De Bortoli (L), Zambelli 3, Meijers 2, Gibertini, Marengo. Non entrate: Sturaro, Laak, Bosio (L). All. Bregoli.

Saugella Monza: Meijners 4, Danesi 14, Van Hecke 19, Orthmann 15, Heyrman 12, Orro 7, Parrocchiale (L), Begic 9, Squarcini, Carraro, Obossa. Non entrate: Negretti (L), Davyskiba. All. Parazzoli.

Arbitri: Florian Massimo, Zanussi Umberto

NOTE. Durata set: 29’, 27’, 27’, 22’, 17’; Tot: 122’; Reale Mutua Fenera Chieri: battute vincenti 4, battute sbagliate 7, muri 13, errori 24, attacco 40%;Saugella Monza: battute vincenti 11, battute sbagliate 14, muri 13, errori 29, attacco 40%; Impianto: Palafenera di Chieri; Spettatori: gara a porte chiuse. MVP: Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri)

