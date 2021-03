Pallavolo: Saugella Monza in campo a Istanbul, in palio c’è la Cev Cup 2021 Appuntamento con la storia per la Saugella Monza impegnata a Istanbul nella finale di ritorno di Cev Cup 2021: si gioca alle 18 (ora italiana), come vedere la partita.

Martedì 23 marzo, alle 18 italiane (ore 20 local time). è l’appuntamento con la storia per la Saugella Monza impegnata a Istanbul nella finale di ritorno di Cev Cup 2021. Si gioca sul campo del Burhan Felek Voleybol Salonu contro le padrone di casa del Galatasaray Istanbul, sconfitte per 3-0 nel match di andata all’Arena di Monza una settimana fa grazie ad una prova lucida e determinata.

“Sarà una gara nuova, completamente diversa contro un avversario che avrà probabilmente recuperato anche qualche assenza - commenta l’allenatore Marco Gaspari - L’obiettivo è quello di ripartire con le idee chiare, con voglia di aggredire l’avversario. Il risultato dell’andata ci garantisce un piccolo vantaggio, molto utile, ma sarà una Finale nuova. Cosa vorrei rivedere della gara dell’andata? La fase break: 17 muri punto in una gara a tre set è stato davvero un bel risultato. Riproporre una gara del genere sarebbe importante: quindi scelgo il cambio palla”.

Ribadisce il concetto la centrale Laura Heyrman: “Si riparte da capo. Sarà una gara difficile, visto che loro vorranno spingere al massimo per portarla al golden-set. Noi però dovremo vincere due set e dare il meglio di noi per chiudere il confronto. Solidità in ricezione, servizio efficace e muro-difesa armi importanti domani”.

Alle monzesi occorrono due set per portarsi in Italia la seconda coppa continentale in ordine di importanza. E la seconda della storia dopo la Challenge Cup 2019. Partita trasmessa in diretta free sul canale youtube della CEV .

