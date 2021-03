Pallavolo, playoff: Vero Volley domato al tie break dalla capolista Perugia in gara 1 di semifinale Il Vero Volley Monza si batte e cede al tie-break sul campo della Sir Safety Perugia. Mercoledì gara 2 in Brianza.

È sfumato al tie break il sogno del Vero Volley di espugnare il campo di Perugia nella gara-1 delle semifinali scudetto. Sabato sera la capolista della regular season Sir Safety, che doveva lasciarsi alle spalle il mancato accesso alle finali di Champions, ha vinto 3-2 domando Monza solo nel finale e schiacciando sul pedale dell’acceleratore nel momento più delicato del tie-break con il bomber Leon. Uno a zero per gli umbri, dunque, nella serie che si gioca al meglio delle 5 partite: mercoledì gara-2 in Brianza.

Mentre lunedì tocca alla Saugella , fresca campionessa in Cev Cup, iniziare il suo cammino nella post season.

L’approccio dei monzesi è la nota più positiva della serata grazie alle fiammate di Dzavoronok (22 punti ed il 49% in attacco, 3 ace e 2 muri), Lagumdzija e Lanza, ben serviti da Orduna, che valgono il primo set 25-21.

Perugia è andata in crescendo con tutta la sua qualità nel secondo e terzo, mentre Monza ha fatto fatica dai nove metri e nel rendimento offensivo. Sotto due set a uno, nel quarto parziale, pur sotto fino alla metà, il Vero Volley è rinato con il turno in battuta di Holt e ha portato il match al quinto.

Pallavolo Vero Volley Monza Perugia semifinale playoff Superlega abbraccio Vero Volley - foto Ufficio stampa

Santiago Orduna (Vero Volley Monza): “Peccato, perchè ci è mancato davvero poco. Abbiamo comunque dimostrato di essere all’altezza di questa Semifinale, contro una squadra in difficoltà che ha vinto la regular season e aveva la necessità di vincere oggi. Le abbiamo tenuto testa, anche se dovremo sistemare alcune cose se vogliamo spingere questa serie avanti. Dobbiamo prepararci a soffrire e rimanere attaccati a loro, ma il gruppo c’è ed è pronto a dare il massimo”.

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “Abbiamo disputato una grande gara dal punto di vista della generosità e della determinazione. Non era semplice venire qui e portarli al quinto set. Forse in alcuni frangenti, proprio del tie-break, ci è mancato il guizzo giusto in alcune situazioni che loro ci hanno concesso, ma devo dire bravi ai ragazzi per come hanno lottato fino alla fine. Ora la speranza è che in Gara 2 loro possano perdere dei riferimenti in battuta e noi invece ritrovarli, anche se in questo fondamentale stasera non siamo andati male. Bravi a tutti quindi, in particolare ad Holt che ha dimostrato di essere tornato ai suoi alti livelli dopo un periodo non semplice per lui dal punto di vista fisico. Siamo felici di averlo ritrovato”.

Sir Safety Conad Perugia - Vero Volley Monza 3-2

Parziali: 21-25, 25-21, 25-19, 23-25, 15-12

Sir Safety Conad Perugia: Travica 3, Leon Venero 25, Ricci 2, Ter Horst 9, Plotnytskyi 12, Solé 10, Biglino (L), Russo 8, Colaci (L), Vernon-Evans 0, Muzaj 9, Piccinelli 0, Zimmermann 0. N.E. Atanasijevic. All. Heynen

Vero Volley Monza: Orduna 1, Lanza 13, Beretta 2, Lagumdzija 22, Dzavoronok 22, Galassi 8, Brunetti (L), Ramirez Pita 0, Holt 6, Federici (L), Calligaro 0, Davyskiba 0. N.E. Falgari, Poreba. All. Eccheli.

Arbitri: Frapiccini Bruno, Curto Giuseppe

NOTE. Sir Safety Conad Perugia: battute vincenti 9, battute sbagliate 17, muri 10, errori 28, attacco 46%; Vero Volley Monza: battute vincenti 6, battute sbagliate 19, muri 8, errori 31, attacco 51%; Impianto: Pala Barton di Perugia; MVP: Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia); Spettatori: gara a porte chiuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA