Pallavolo: Perugia espugna Monza e va 2-0 nella serie di semifinale Il Vero Volley Monza lotta ma gara 2 della semifinale playoff va alla Sir Safety Perugia che vince 3-1 e si porta avanti 2-0 nella serie. Gara 3 domenica a Perugia.

Il Vero Volley Monza lotta ma gara 2 della semifinale playoff va alla Sir Safety Perugia che si porta avanti 2-0 nella serie. Gli umbri hanno vinto 3-1 e Monza, dopo aver pareggiato i parziali, ha tentato il tutto per tutto nel terzo set cedendo 31-29 con un punto a punto infinito ed un livello di gioco degno della semifinale.

Domenica pomeriggio al Pala Barton di Perugia match-point per i padroni di casa per volare in Finale, Monza punterà a riaprire i giochi e provare ad allungare a Gara 5.

Maxwell Holt (Vero Volley Monza): “Purtroppo alla fine abbiamo fatto fatica a chiudere quel terzo set in cui eravamo in vantaggio e potevamo andare avanti. Quando siamo in casa dobbiamo sfruttare meglio queste occasioni. Sprecando quell’occasione ci siamo spenti e quando succede contro squadre del genere è difficile recuperare. Loro sono davvero un’ottima squadra, brava a trovare sempre i punti deboli soprattutto con le battute. Bravi loro. Non è finita però. Dobbiamo andare a Perugia e vincere per provare a raggiungere Gara 5”.

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia 1-3

Parziali: 22-25, 25-22, 29-31, 19-25

Vero Volley Monza: Orduna 2, Lanza 14, Holt 7, Lagumdzija 26, Dzavoronok 12, Galassi 2, Brunetti (L), Beretta 9, Federici (L), Davyskiba 1. N.E. Ramirez Pita, Poreba, Falgari, Calligaro. All. Ambrosio.

Sir Safety Conad Perugia: Travica 1, Plotnytskyi 10, Ricci 3, Ter Horst 17, Leon Venero 23, Solé 14, Biglino (L), Colaci (L), Russo 7, Piccinelli 0, Zimmermann 0. N.E. Atanasijevic, Vernon-Evans, Muzaj. All. Heynen.

Arbitri: Tanasi Alessandro, Cappello Gianluca

Durata set: 34′, 31′, 40′, 30′; tot: 135′.

NOTE. Sul 22-23 cartellino rosso a Leon e Dzavoronok per proteste; Vero Volley Monza: battute vincenti 4, battute sbagliate 18, muri 9, errori 28, attacco 53%; Sir Safety Conad Perugia: battute vincenti 12, battute sbagliate 12, muri 9, errori 23, attacco 51%;Impianto: Arena di Monza; MVP: Sebastian Solè (Sir Safety Conad Perugia); Spettatori: gara a porte chiuse.

