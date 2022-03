Pallavolo, Monza europea: Vero Volley femminile sfida Conegliano nei quarti di Champions League, poi tocca agli uomini in finale di Cev Mercoledì 9 marzo, in un palazzetto già sold out, Vero Volley Monza femminile gioca il derby italiano con le campionesse di Conegliano per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Il 16 marzo tocca agli uomini in finale di Cev.

Un mese di marzo di altissima qualità per le squadre del Consorzio Vero Volley. Mercoledì 9 marzo, in un palazzetto già sold out, le ragazze di coach Gaspari giocano il derby italiano con le campionesse di Conegliano per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League.

Una prima volta per Monza, squadre sotto rete alle 20.30. Le brianzole, prime nella classifica di Serie A, negli ultimi anni hanno già messo in bacheca una Challenge Cup (2019) e una Coppa Cev (2021). Contro Conegliano sarà sfida ai massimi livelli: da una parte le azzurre Allesia Orro, Beatrice Parrocchiale e Anna Danesi con l’americana Jordan Larson, medaglia d’oro e mvp delle Olimpiadi di Tokyo 2021, da qualche giorno sbarcata al Consorzio, dall’altra la squadra campione d’Europa in carica che tra le altre schiera la stella Paola Egonu, opposto della Nazionale e considerata miglior attacco al mondo.

Dopo la Champions, mercoledì 16 marzo alle 20 Monza ospita anche la gara di andata della finale di CEV Cup tra prima squadra maschile del Consorzio contro i francesi Tours: una sfida già determinante in vista del ritorno previsto il 23 marzo in Francia, match che assegnerà la seconda coppa europea per importanza.

“Monza sempre più Città del Volley: le due squadre di serie A del Consorzio Vero Volley stanno dimostrando, partita dopo partita, di potersela giocare contro chiunque, anche contro quei “mostri sacri” che sembravano inavvicinabili. Le ragazze mercoledì in casa affronteranno addirittura nei quarti di finale di Champions League le campionesse di Conegliano, già sconfitte in campionato. Una sfida imperdibile: sono certo che la nostra Arena sarà calda e gremita come non mai. Siamo pronti a vivere insieme una serata all’insegna della passione sportiva”, sottolinea il sindaco di Monza, Dario Allevi.

Il tabellone delle competizioni europee è cambiato dopo l’esclusione delle squadre russe in seguito all’invasione dell’Ucraina. La vincente tra Monza e Conegliano si qualifica direttamente per la Super Final che assegna il titolo europeo per club, “saltando” il passaggio della semifinale (che avrebbe visto impegnata la vincente della sfida tra Kazan e Mosca). Per Vero Volley, una tra le migliori seconde dopo i gironi di qualificazione e certificata tra le prime otto squadre d’Europa già alla sua prima partecipazione alla Coppa dei Campioni, un “autentico”, possibile sogno.

“È in momenti come questi che si deve pensare anche a come si è iniziato, da dove tutto è partito, ed è bello rivivere i ricordi e le tappe di un percorso importante. Penso che, oltre ai risultati sportivi, fondamentali per far crescere un movimento come il nostro che guarda con attenzione ai valori che vuole trasmettere e alle giovani generazioni, la sfida per il domani sarà di provare ad anticipare e capire il futuro, ancora di più in un momento complesso come questo. I traguardi agonistici che abbiamo raggiunto in Europa e in Italia dobbiamo goderceli ed essere consapevoli del loro valore, ma non dobbiamo smettere di pensare a quello che verrà e a come potrà essere”, commenta Alessandra Marzari, presidente di Vero Volley.

Al futuro il Consorzio guarda attraverso l’attività delle sue giovanili: può contare per la maggior parte su atleti under 18 tra i suoi quasi 1.500 tesserati.

