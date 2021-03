Pallavolo: la Saugella vince in Serbia e vola in finale di Cev Cup 2021 Festa grande in Serbia per la Saugella Monza, brava a bissare il 3-0 della gara di andata contro le padrone di casa del Tent Obrenovac e a staccare il pass per la Finale della Cev Cup 2021.

Sul campo dello Sportsko Kulturni Centar di Obrenovac, le monzesi partono forte fin dall’inizio, imponendo il proprio gioco con le bordate di Van Hecke, Meijners ed Heyrman e finendo ai vantaggio 26-24. Dal secondo parziale in poi la gara è tutta nelle mani delle monzesi. Per la Saugella è la seconda finale europea della storia dopo il trionfo in Challenge Cup del 2019. Troveranno le francesi del Beziers o le turche del Galatasaray, con le prime vincenti in casa all’andata 3-2.

Pallavolo Vero Volley Saugella va in finale di Cev - foto Vero Volley

“Siamo molto contente per questo risultato e per la finale raggiunta. La partita non è stata la più bella che abbiamo giocato, visto che abbiamo commesso tanti errori sia noi che loro, ma va bene così. Era importante raggiungere questo obiettivo e l’abbiamo fatto. Ora si torna subito in Italia per raggiungere tutti gli altri focus stagionali, a partire dal Campionato e dalla Coppa italia”, ha commentato Floortje Meijners.

Tent Obrenovac - Saugella Monza 0-3

Parziali: 24-26, 20-25, 23-25



Arbitri: Bernard Valentar, Jasmin Husejnovic

NOTE. Durata set: 26’, 24’, 28’. Tot: 1h18’, Tent Obrenovac: battute vincenti 4, battute sbagliate 13, muri 4, errori 20, attacco 29%, Saugella Monza: battute vincenti 3, battute sbagliate 18, muri 10, errori 31, attacco 42%, Impianto: Sportsko Kulturni Centar - SKC Obrenovac (SRB). Spettatori: gara a porte chiuse

