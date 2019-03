Pallavolo, la Saugella Monza vola in finale di Challenge Cup: sarà sfida all’Aydin - VIDEO VIDEO - La Saugella vola in finale di Challenge Cup. Andata in trasferta il 20 marzo, ritorno in Brianza il 27 del mese. La semifinale di ritorno di mercoledì ha visto Serena Ortolani e compagne - che difendevano la vittoria 3-2 dell’andata - vincere al golden set.

Brividi, tensione e alla fine un urlo di gioia alla Candy Arena di Monza. Un mercoledì notte ad alto tasso di emozioni al palasport monzese, dove la Saugella conquista l’accesso alla finale di Coppa Challenge dove incontrerà le turche dell’Aydin. Andata in trasferta il 20 marzo, ritorno in Brianza il 27 del mese. La semifinale di ritorno di mercoledì ha visto Serena Ortolani e compagne - che difendevano la vittoria 3-2 dell’andata - subire i colpi del Volero Le Cannet, con la formazione francese che vinceva il match 3-2. Al Golden Set, però, arrivava la reazione d’orgoglio delle monzesi, insuperabili a muro e abili in attacco. La Saugella così continua a sognare uno (storico) successo in campo europeo.

LEGGI Pallavolo: Vero Volley Monza in finale di Challenge Cup, 3-0 a Lisbona

© RIPRODUZIONE RISERVATA