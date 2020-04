Pallavolo, la Saugella Monza cambia: il nuovo coach sarà Marco Gaspari Avvicendamento in panchina per la formazione di A1 femminile: il giovane talento del volley tricolore siederà in panchina, dalla prossima stagione, al posto di Carlo Parisi. Marchigiano classe 1982, le ultime due annate ha allenato a Casalmaggiore

Marco Gaspari è il nuovo allenatore della Saugella Monza. Tra i tecnici più talentuosi del panorama pallavolistico italiano, uno dei pochi che a soli 30 anni ha centrato una Finale Scudetto, Gaspari è pronto a vivere la sua prima avventura sulla panchina della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley. Formatosi con successo grazie alle importanti esperienze maturate come assistente allenatore a Perugia, dove ha vinto una Champions League, come vice a Jesi, in cui ha trionfato in Challenge Cup, e come primo a Conegliano, Baku, Piacenza, Modena e Casalmaggiore, il tecnico marchigiano metterà a disposizione della Saugella Monza tutte le sue conoscenze, guidando la squadra rosablù nella sua quinta stagione in Serie A1 femminile, la terza in una competizione europea.

Figlio dell’arbitro internazionale Luciano, la carriera da allenatore di Marco Gaspari inizia alla Conero & Ponterosso Volley nel 2001, prima come assistente e poi come vice allenatore. Nella stagione 2005-2006 è a Civitanova Marche in Serie A2 femminile, mentre in quella 2007-2008 viene chiamato in Serie A1 a Perugia, dalla Sirio Pallavolo, dove nel ruolo di assistente allenatore conquista la Champions League. Dal 2008 al 2010 è il vice allenatore di Jesi, squadra con cui vince la Challenge Cup 2009, per poi trasferirsi nella stagione 2010-2011 a Conegliano con la Spes. Nel 2012 è assistente allenatore per sei mesi della formazione azera del Baki Baku, tornando poi in Italia, sempre a Conegliano ma con l’Imoco, come primo allenatore fino al 2014. In Veneto vince il premio Luigi Razzoli come miglior tecnico della Serie A1, arrivando in Finale Scudetto, persa contro Piacenza, e centrando la qualificazione alla Champions League sempre nel 2013. A febbraio del 2015 passa sulla panchina proprio delle campionesse d’Italia piacentine, arrivando in Finale Scudetto ed in quella di Coppa Italia. Nella stagione 2016-17 si accorda con la Simagas SRL Volley di Trieste in Serie B1, riservandosi però una clausola di svincolo in caso di chiamata nel corso del campionato da una formazione di livello superiore. Nel novembre 2016 viene chiamato da Modena in A1, esordendo proprio a Monza contro la Saugella (vittoria per le modenesi 3-0), dove rimane fino al 5 dicembre 2017. Dopo due positive stagioni a Casalmaggiore, dal 2018 al 2020, Gaspari è ora pronto a tuffarsi in una nuova, stimolante esperienza con la Saugella Monza.

