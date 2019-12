Pallavolo: la Saugella festeggia il ritorno a Monza con la vittoria su Firenze - VIDEO VIDEO - Monza a Santo Stefano ha festeggiato il ritorno della pallavolo in città con la bella vittoria della Saugella su Il Bisonte Firenze. Sconfitta nel derby invece per il Vero Volley nel derby con Milano.

È stata una festa il ritorno della pallavolo a Monza dopo l’intermezzo musicale degli otto live di X Factor 13 andati in onda dal palazzetto di viale Stucchi. Nel giorno di Santo Stefano la Saugella è tornata davanti al suo pubblico vincendo con autorità la sfida con Il Bisonte Firenze e festeggiando il compleanno di Beatrice Parrocchiale. Alla fine 3-0 per le monzesi in un’ora e mezza (25-17, 25-21, 25-21) per la gioia dei 2.384 sugli spalti.

Le statistiche dicono che è la seconda vittoria di fila per 3-0 per le monzesi e l’ultima del 2019 nella tredicesima e ultima giornata di andata della Serie A1 femminile 2019-2020: l’ottava vittoria stagionale, la quarta casalinga. Con il sesto posto al giro di boa, le monzesi sfideranno Novara (terza) in Piemonte nei quarti di Coppa Italia per un posto in Final Four. Prima, però, la pausa del campionato fino a metà gennaio per gli impegni delle nazionali in vista di Tokyo 2020.

«Siamo contentissime per questa vittoria – ha commentato la schiacciatrice Serena Ortolani – Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta, visto che loro non mollano mai. Stasera però abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, a parte un piccolo calo nel secondo set risolto di squadra e grazie ad un grande turno al servizio di Orthmann. Sono felice per la squadra, per la prova di tutte, per il premio a Parrocchiale visto che è il suo compleanno. Euforia e grinta: quello che abbiamo messo in campo si sentiva. È stata davvero una prova di squadra: ora ricaricamo le pile a livello mentale e fisico per tornare ancora più determinate dopo la pausa».

Pallavolo Consorzio Vero Volley Saugella Monza ritorna alla Candy Arena: muro Heyrman-Ortolani - Foto Vero Volley

Meno bene invece gli uomini in Superlega. Nella prima giornata del girone di ritorno il Vero Volley ha perso il derby con il Powervolley Milano all’Allianz Cloud: 3-0 per i padroni di casa che nel terzo set sono riusciti a contenere gli avversari brianzoli rimontando dal 15-21 per chiudere la partita ai vantaggi (25-20, 25-21 e 28-26).

«Dispiace molto per questa sconfitta. Nel terzo set abbiamo avuto tante occasioni per poterlo chiudere a nostro favore e riaprire una gara che non ci aveva visto brillare nei primi due. Purtroppo non ci siamo riusciti. Dovremo per questo lavorare tanto e riprovare ad esprimere con più continuità il nostro gioco», ha commentato lo schiacciatore Marko Sedlacek.

Pallavolo Consorzio Vero Volley Monza: abbraccio Vero Volley Monza - Foto Vero Volley

Saugella Monza - Il Bisonte Firenze 3-0

Parziali: 25-17, 25-21, 25-21

Saugella Monza: Skorupa 1, Orthmann 14, Danesi 13, Ortolani 9, Meijners 10, Heyrman 9; Parrocchiale (L). Squarcini, Di Iulio, Obossa. Ne. Mariana, Bonvicini. All. Dagioni

Il Bisonte Firenze: Santana 12, Alberti 6, Dijkema, Daalderop 8, Fahr 4, Nwakalor 8; Venturi (L). Foecke 1, Degradi 1, Turco, Maglio. N.e. De Nardi (L). All. Caprara

NOTE. Arbitri: Pozzato Andrea, Boris Roberto; Durata set: 26’, 30’, 26’. Tot: 1h29′; Saugella Monza: battute vincenti 4, battute sbagliate 13, muri 8, errori 19, attacco 45%; Il Bisonte Firenze: battute vincenti 1, battute sbagliate 2, muri 6, errori 21, attacco 34%; Impianto: Candy Arena di Monza; Spettatori: 2384; MVP: Beatrice Parrocchiale (libero Saugella Monza)

Allianz Powervolley Milano - Vero Volley Monza 3-0

Parziali: 25-20, 25-21 e 28-26

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli 5, Abdel Aziz 24, Gironi 5, Petric 6, Clevenot 12, Kozamernik 7, Pesaresi (L), Alletti 1, Basic, Izzo, Weber. N.E.: Hoffer (L), Okolic. All. Piazza

Vero Volley Monza: Orduna 2, Kurek 9, Dzavoronok 4, Louati 11, Yosifov 5, Beretta 4, Goi (L), Galassi 1, Sedlacek 10, Federici. N.E.: Capelli, Ramirez Pita, Calligaro. All. Soli

NOTE. Arbitri: Florian Massimo e Zavater Marco; Durata set: 26’, 28’, 35’. Tot. 1h29’; Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 7, battute sbagliate 14, muri 9, errori 21, attacco 49%; Vero Volley Monza: battute vincenti 3, battute sbagliate 13, muri 7, errori 18, attacco 41%; Impianto: Allianz Cloud di Milano; Spettatori: 2982; MVP: Riccardo Sbertoli (Alianz Powervolley)

