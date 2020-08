Pallavolo, la presidente del Vero Volley: il pubblico nei palazzetti? Si può fare, con responsabilità Alessandra Marzari, presidente del Vero Volley, è convinta: i palazzetti si possono riaprire al pubblico, per la pallavolo. Con responsabilità. Intanto ufficializzato il calendario di Superlega: si parte il 27 settembre.

«Se come tutti ci auguriamo la situazione in Italia non dovesse peggiorare, non vedo motivi validi per mantenere chiuse le arene e giocare senza pubblico...». Tradotto: con responsabilità e consapevolezza, a settembre i palazzetti dovrebbero essere riaperti al pubblico. A quello della pallavolo, per esempio, dal momento che a parlare è Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley che ha ripreso gli allenamenti e che guarda il calendario del prossimo campionato diffuso dalla Lega Volley.

«Il tema principale di cui si dovrebbe parlare è di come si riprenderà, come si giocherà. E da questo punto di vista è necessario ricevere delle risposte e delle indicazioni chiare e precise. Personalmente sono convinta che in prossimità delle gare potrebbe essere corretto, se continuassero ad essere confermati i numeri di positivi che attualmente si registrano sul territorio nazionale, eseguire il tampone a tutti i soggetti coinvolti direttamente dalle partite senza applicare indiscriminatamente un protocollo come quello studiato per il calcio, che è stato sviluppato per un’altra disciplina e nel pieno dell’emergenza. Questo per garantire a tutti la stessa forma di sicurezza anche nel caso di modalità quotidiane di gestione che possono essere diverse tra loro».

Per Marzari una serie campagna di informazione rivolta ai tifosi, con le indicazioni su come comportarsi in presenza di sintomi, oltre allo sviluppo di un protocollo adeguato di accesso ai palazzetti dove servono gel, sanificazioni, scanner per la misurazione della temperatura, distanziamento nei posti a sede, obbligo di mascherina e regole per i cori, oltre a percorsi sicuri di uscita senza assembramenti. «Credo che già con queste poche regole, da applicare subito, per il primo mese di gare, sarebbe possibile avere gli spettatori alle partite. Come presidente di società, io, che sono una che si assume le proprie responsabilità, farei la mia parte».

E ancora, dice Alessandra Marzari: «La vera questione, in questo momento, è appunto che bisogna essere capaci di assumersi delle responsabilità. Vanno bene gli scenari, le proiezioni e quant’altro, ma con poche centinaia di casi in Italia, le scuole che giustamente devono riaprire, la situazione che vediamo tutti i giorni sulle spiagge, negli esercizi pubblici, nelle città, sui mezzi di trasporto e via dicendo, le istituzioni, le leghe stesse e la Federazione, che alla fine sono gli organi di governo chiamati a decidere, devono prendere delle decisioni, comunicarle con puntualità e assumersene la responsabilità. Solo così si può pensare davvero di ripartire».

Intanto, il calendario: la Superlega inizia ufficialmente il 27 settembre, per il campionato 2020-21. Ma già il 13 settembre ci sarà il primo turno degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia che i monzesi giocheranno, con girone all’italiana, contro Milano, Verona e Vibo Valentia (le gare sono in programma il 13 settembre a Monza contro Vibo Valentia, il 20 a Verona e il 23 contro Milano in trasferta, passano il turno le prime due di ogni girone). I quarti di finale della manifestazione saranno il 26 novembre, mentre la Final Four è in programma per il 30 e 31 gennaio. Il campionato invece prevede queste date:

1a giornata – ANDATA 27 settembre / RITORNO 29 novembre

Leo Shoes Modena - VERO VOLLEY MONZA

2a giornata – ANDATA 4 ottobre / RITORNO 6 dicembre

VERO VOLLEY MONZA – Allianz Milano

3a giornata – ANDATA 7 ottobre / RITORNO 13 dicembre

NBV Verona - VERO VOLLEY MONZA

4a giornata ANDATA 11 ottobre / RITORNO 20 dicembre

VERO VOLLEY MONZA – Cucine Lube Civitanova

5a giornata – ANDATA 14 ottobre / RITORNO 27 dicembre

Pallavolo Padova - VERO VOLLEY MONZA

6a giornata – ANDATA 18 ottobre / RITORNO 3 gennaio

Top Volley Cisterna - VERO VOLLEY MONZA

7a giornata – ANDATA 25 ottobre / RITORNO 10 gennaio

VERO VOLLEY MONZA – Itas Trentino

8a giornata – ANDATA 1 novembre / RITORNO 17 gennaio

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - VERO VOLLEY MONZA

9a giornata – ANDATA 8 novembre / RITORNO 24 gennaio

VERO VOLLEY MONZA – Consar Ravenna

10a giornata – ANDATA 15 novembre / RITORNO 7 febbraio

Gas Sales Bluenergy Piacenza – VERO VOLLEY MONZA

11a giornata – ANDATA 22 novembre / RITORNO 14 febbraio

VERO VOLLEY MONZA – Sir Safety Conad Perugia

