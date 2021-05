Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pallavolo: la Nazionale femminile si vaccina a Milano verso le Olimpiadi, ci sono le Saugelle

Ci sono anche le atlete della Saugella Monza nel gruppo della Nazionale che mercoledì 12 maggio sarà vaccinato a Milano in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le azzurre del ct Davide Mazzanti si trasferiranno dal ritiro di Cavalese nell’hub vaccinale di Palazzo delle Scintille a Milano per sottoporsi alla prima dose del vaccino in base ai protocolli del Coni e del Governo.

Pallavolo Saugelle in nazionale. Post Vero Volley su Facebook: National Selfie: Quattro amiche, da Monza...alla Nazionale! siamo tutti con voi, ragazze

Presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; il sottosegretario con delega allo Sport, Antonio Rossi; il responsabile della campagna vaccinale per la Lombardia, Guido Bertolaso; il direttore di Areu, Alberto Zoli, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi; il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco e il segretario Generale del CONI, Carlo Mornati.



Nel gruppo olimpico azzurro ci sono le monzesi Anna Danesi (centrale), Alessia Orro (palleggiatrice), Beatrice Parrocchiale (libero) e il nuovo acquisto Alessia Gennari (schiacciatrice).

Federica Squarcini convocata per la Volleyball Nations League 2021.

