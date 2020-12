Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pallavolo: la “bolla” della Coppa Cev donne a Monza a fine gennaio È stata riprogrammata per il 26 e 27 gennaio 2021 la “bolla” della Coppa Cev femminile, già in programma a Monza e annullata nel suo primo appuntamento dell’8 e 9 dicembre.

È stata riprogrammata per il 26 e 27 gennaio 2021 la “bolla” della Coppa Cev femminile, già in programma a Monza e annullata nel suo primo appuntamento dell’8 e 9 dicembre. Proprio martedì 8 il Consorzio ha annunciato numerose positività tra gli atleti delle prime squadre: undici tra le ragazze della Serie A.

La “Bio Bubble” degli ottavi e del quarto di finale mette di fronte le padrone di casa della Saugella Monza, le ungheresi della Swietelsky Békéscsaba, le serbe della ZOK Ub e le ceche della VK Selmy Brno. Le vincenti dei due confronti si sfideranno nel quarto di finale per un posto alla prossima Final Four della seconda manifestazione europea in ordine di importanza.

L’appuntamento di dicembre era stato rinviato per l’indisponibilità di ungheresi e serbe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA