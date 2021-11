Pallavolo, è big match a Monza: la Vero Volley capolista di Superlega ospita Civitanova tricolore Mercoledì 10 novembre il Vero Volley Monza ospita i campioni d’Italia di Civitanova Marche, attendendo gli avversari per la prima volta nella storia del Consorzio da leader della classifica di Superlega.

È big match mercoledì sera all’Arena di viale Stucchi a Monza: il Vero Volley Monza ospita i campioni d’Italia di Civitanova Marche, attendendo gli avversari per la prima volta nella storia del Consorzio da leader della classifica di Superlega. Squadre in campo alle 20.30, in palio per i monzesi di Massimo Eccheli ci sarebbe la quarta vittoria consecutiva, la quinta in campionato.

Un incrocio ancora più speciale perché su sedici scontri diretti tra le due formazioni, Monza ne ha vinto uno: quest’anno, a ottobre, nella semifinale di Supercoppa italiana (3-1). La squadra di Blengini (con Anzani, il rientrante Junatorena e Zaytsev) si presenterà quindi all’Arena ancora più motivata, mentre i monzesi puntano a cavalcare l’onda dopo il successo contro Piacenza.

È l’anticipo dell’undicesima giornata di andata della stagione regolare, i biglietti sono disponibili.

“È una gara difficilissima perché il valore di Civitanova non lo scopro di certo io - ha analizzato Massimo Eccheli - Non abbiamo avuto neanche il tempo di goderci la bella vittoria contro Piacenza perché purtroppo o per fortuna, questo si vedrà, avremo questo impegno ad alta intensità e rischio mercoledì sera. Sarà importante essere al top, motivati e avere massima attenzione. Cosa dovremo fare bene? Le stesse che servono a vincere ogni tipo di gara: servizio efficace, tutti i fondamentali al massimo, ed esprimere una solida correlazione muro-difesa, aspetto sul quale stiamo lavorando in modo marcato e deciso dal primo giorno del raduno”.

Monza schiera i palleggiatori Orduna e Calligaro, i centrali Beretta, Grozdanov e Galassi, gli schiacciatori Dzavoronok, Davyskiba, Karyagin, Galliani, Grozer e Mitrasinovic, i liberi Federici e Gaggini.

